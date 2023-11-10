https://ria.ru/20231110/solonin-1908626171.html

Спартак Солонин: задача ВТБ – помочь бизнесу перейти на "цифру"

Спартак Солонин: задача ВТБ – помочь бизнесу перейти на "цифру" - РИА Новости, 10.11.2023

Спартак Солонин: задача ВТБ – помочь бизнесу перейти на "цифру"

Малый и средний бизнес активно включился в процесс цифровой трансформации экономики. О том, как идет переход МСП на "цифру", о роли банков в этом процессе, а... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:41

2023-11-10T12:41

2023-11-10T12:41

интервью

втб

россия

технологии

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Малый и средний бизнес активно включился в процесс цифровой трансформации экономики. О том, как идет переход МСП на "цифру", о роли банков в этом процессе, а также о запуске новой цифровой платформы ВТБ для клиентов среднего и малого бизнеса в интервью РИА Новости на форуме Finopolis рассказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.- Какую роль, на ваш взгляд, играет малый и средний бизнес в цифровой трансформации экономики? Считается, что предприниматели выступают ее драйвером, так как быстрее реагируют на рыночные изменения. С другой стороны, ресурсы на внедрение технологий у них ограничены, что требует постоянного внимания государства.- Я бы назвал это встречным движением. Государство выступает мощным стимулом цифровой трансформации, создает программы финансирования, выделяет субсидии и гранты на развитие цифровых продуктов, активно переводит свои процессы в онлайн. Малый и средний бизнес служит для него уникальной базой в пилотировании и внедрении новых методов и подходов. За примерами далеко ходить на надо, взять историю цифровизации ФНС. Бизнес же использует любую возможность сократить финансовые и временные издержки, а онлайн-сервисы для взаимодействия с госорганами, поставщиками, заказчиками, клиентами отлично в этом помогают.Российский финтех стал платформой этого процесса, при этом ведущую роль в нем играют крупные банки. Они сейчас закрывают все основные потребности предпринимателей – от классических банковских услуг до подготовки налоговых деклараций и юридических услуг, рекламы сайта или оформления командировки сотруднику.В России в принципе высокий уровень цифровизации, мы на несколько лет опережаем в этом многих западных конкурентов. Предприниматели привыкли к приложениям в повседневной жизни и ожидают таких же удобств и скорости от сервисов для бизнеса. Если вызвать такси или заказать еду можно в два клика, то почему нельзя точно так же отправить оригинал договора партнеру? Отсюда формируется потребность в ЭДО (электронный документооборот – ред.), онлайн-бухгалтерии и многих других сервисах. Поэтому в цифровой трансформации важную роль играют все участники – и потребители, и государство, и предприниматели.- В каких сферах бизнеса внедрение цифровых технологий и сервисов идет быстрее, где этот процесс отстает?- Многое зависит не столько от отрасли, сколько от заинтересованности клиентов в оптимизации сопутствующих их основному бизнесу сервисов. По сути, на рынке представлены решения для каждой сферы. Конечно, впереди торговля, обслуживание, логистика, кадровые службы, здравоохранение, где первичную обработку запросов, запись, начальную аналитику давно совершают специализированные решения. Сложнее идет внедрение в производственной сфере, где коммуникации больше ведутся в разрезе B2B ("бизнес для бизнеса" − ред.), но и для нее есть интересные решения. В сельском хозяйстве техника с искусственным интеллектом уже не в новинку. Поэтому ключевое значение, на мой взгляд, имеет желание владельца бизнеса перейти на новый технологический уровень. Здесь важно, чтобы отправная точка для подобных изменений была удобна, понятна и безопасна. Такой точкой может стать продвинутый банк.- Чем он может помочь и какие преимущества получает средний и малый бизнес, инвестируя в цифровые технологии?- Цифровизация позволяет повысить конкурентоспособность компании, рутинные процессы протекают быстрее, расходы снижаются. Сейчас, когда 100% клиентов пользуются дистанционным банковским обслуживанием, мы уже забыли время, когда предпринимателю надо было ехать в банк, чтобы передать платежку. Сегодня у него нет необходимости иметь в штате бухгалтера, юриста, личного ассистента – для всего этого есть бизнес-сервисы. Однако цифровую трансформацию нельзя рассматривать исключительно как автоматизацию процессов. Она подразумевает изменение стратегии развития бизнеса, системы продаж, управления компанией, командой. Это приводит к радикальным изменениям рынка: еще десять лет назад было сложно представить, что бухгалтер будет "жить" в вашем смартфоне, а на составление юридически грамотного договора потребуется пять минут. Сайты и интернет-магазины можно создать самостоятельно за пару часов по готовым шаблонам, сэкономив бюджет на разработку.Современный банк – это экосистема, которая позволяет бизнесу экономить время и деньги и одновременно дает новые возможности для развития. Работать наравне с большими корпорациями, где процессы четко выстроены и отлажены. Например, облачные технологии помогают снизить издержки на инфраструктуру: компании могут не содержать собственные сервера для хранения данных, а использовать облачную модель предоставления ПО - SaaS платформы. В свою очередь, CRM-платформы для управления взаимоотношений с клиентами, виртуальные помощники, чат-боты позволяют повысить продажи и улучшать качество сервиса.Отличие малого бизнеса в том, что только небольшой процент предприятий доживает до своей третьей годовщины, остальные уходят с рынка. Часто это происходит из-за недостатка знаний, опыта ведения бизнеса. И здесь банки тоже могут помочь: мы создаем образовательные программы, оказываем юридическую поддержку. Одному из наших клиентов недавно грозил штраф 200 тысяч рублей. Эксперты сервиса ВТБ "Юрист 24" помогли оптимизировать пакет документов для налоговой и избежать взыскания. За это он заплатил тысячу рублей. Или другой пример – клиент обратился к недобросовестному специалисту, который потерял всю его бухгалтерскую отчетность. Наша "Цифровая бухгалтерия" решила проблему с ее восстановлением, еще и обнаружила налоговые переплаты за предыдущие периоды.- А что получает банк? Инвестиции в цифровые сервисы очень значительны, а какая отдача?- В России очень развитый финансовый сектор, высокая конкуренция среди банковских продуктов. Бесплатное открытие счета, бесплатное обслуживание: все это малый и средний бизнес уже привык получать. Конечно, банки хотят зарабатывать на дополнительных сервисах − бухгалтерия, юристы, логистика, HR и так далее. Но для этого сначала надо сформировать клиентскую базу и только потом монетизировать продукт. Нам это уже удается, у нас постоянный рост комиссионных доходов от продажи бизнес-сервисов.- В развитии цифровой экономики делается на упор на разработку цифровых платформ. В октябре ВТБ запустил новую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса? Одна из задач платформы – обеспечить удобный переход клиентов банка "Открытие" в ВТБ. Как организован этот процесс?- Платформа объединила все продукты и сервисы группы ВТБ для предпринимателей. Мы постарались, чтобы эта цифровая экосистема закрывала потребности клиентов на каждом этапе развития. Она, в частности, поддерживает принцип омниканальности, а ее интерфейс может быть настроен под привычки пользователя. Что касается перехода клиентов "Открытия" в ВТБ, нам было особенно важно исключить любые трудности в этом процессе, поэтому команды ВТБ и "Открытия" реализовали полностью бесшовный клиентский путь. Клиенты "Открытия" получают приглашения к переходу в своем онлайн-банке и после принятия условий обслуживания для них открываются новые счета в ВТБ. При этом шаблоны, настройки и продукты переносятся на новую платформу.- Какие новые возможности появились у клиентов ВТБ, которые уже обслуживались в банке на момент запуска Платформы?- Технические улучшения позволили заметно повысить функциональность многих сервисов, сделали их удобнее. Мы, в частности, существенно переработали дизайн: видоизменили страницу авторизации и главную страницу, скорректировали инструменты поддержки пользователей, обновили демо-туры.- В текущей ситуации банки активно переводят свою работу на отечественные ИТ-решения и ПО. Как технологически создавалась платформа? Что делали сами, что взяли с рынка?- Бизнес Платформа ВТБ полностью состоит из отечественных сервисов. Над ней работала та же команда, что и над предыдущими версиями цифрового банка. Этот опыт помог нам создать стабильное качественное решение полностью на российском программном обеспечении. ВТБ первым попал под самые жесткие санкции, поэтому мы раньше всех среди российских банков начали переписывать ПО, которое раньше покупали у иностранных компаний. Наша платформа − это импортозамещенный продукт, она может работать со всеми операционными системами, в том числе отечественными, чем не могли похвастаться западные программные комплексы.В России отличная ИТ-школа, и уровень отечественных разработок в области финтеха очень высок. Любой крупный универсальный банк РФ − это финтех-организация, где есть и финансы, и ИТ-составляющая. И наши ребята делают очень качественные продукты, которые ценятся во всем мире, поэтому у нас не было никаких проблем с переходом на отечественное ПО.- Какие у вас планы по развитию Бизнес Платформы ВТБ? Какие новые функции и сервисы разрабатываете для пользователей?- Мы сфокусированы на улучшении клиентского пути, поддержке пользователей и персонализации сервиса. Сокращая количество действий, необходимых для выполнения операции, мы упрощаем бизнесу массу ежедневных рутинных задач. Это касается простого и понятного интерфейса, улучшения навигации, удобного поиска.Сейчас 74% обращений в чате интернет-банка и 82% − в чате мобильного приложения обрабатываются автоматически чат-ботом. Планируем интеграцию с различными мессенджерами, где удобно общаться клиентам. Помимо этого, мы продолжаем активно развивать сервис, с помощью которого пользователи могут управлять своими счетами в разных банках.Мы серьезно будем развивать небанковские сервисы. До конца года запустим собственное бухгалтерское решение – с ним можно будет работать непосредственно в интерфейсе интернет-банка без необходимости установки сторонних программ.

https://ria.ru/20231109/vtb-1908454077.html

https://ria.ru/20231108/platezhnye_servisy-1908243279.html

https://realty.ria.ru/20231102/kinoteatry-1906851387.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, втб, россия, технологии