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В районе поисков пропавшего на Чукотке Ан-2 наблюдают снежные заряды - РИА Новости, 10.11.2023
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08:26 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/sneg-1908556751.html
В районе поисков пропавшего на Чукотке Ан-2 наблюдают снежные заряды
В районе поисков пропавшего на Чукотке Ан-2 наблюдают снежные заряды - РИА Новости, 10.11.2023
В районе поисков пропавшего на Чукотке Ан-2 наблюдают снежные заряды
Снежные заряды отмечаются в районе поисков пропавшего на Чукотке самолета Ан-2, сообщил РИА Новости представитель администрации села Рыркайпий. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:26
2023-11-10T08:26
происшествия
певек
чукотка
полярный
владислав кузнецов
дальневосточная транспортная прокуратура
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Снежные заряды отмечаются в районе поисков пропавшего на Чукотке самолета Ан-2, сообщил РИА Новости представитель администрации села Рыркайпий. Ранее в ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что самолет Ан-2, на борту которого находятся три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски, был отозван из-за непогоды. По его словам, из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтерами. "В районе снежный заряд - снег то идет, то прекращается. Наши волонтеры пока не выехали, так как из артелей "Полярный" и "Шахтер", которые находятся в 20 километрах от места поисков, выехали снегоходы. Им ехать гораздо ближе", - сказал собеседник агентства. В Дальневосточной транспортной прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный.
https://ria.ru/20230706/an-2-1882644482.html
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происшествия, певек, чукотка, полярный, владислав кузнецов, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-2
Происшествия, Певек, Чукотка, Полярный, Владислав Кузнецов, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ан-2
В районе поисков пропавшего на Чукотке Ан-2 наблюдают снежные заряды

На Чукотке, где перестал выходить на связь Ан-2, наблюдают снежные заряды

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкЗаснеженный лес
Заснеженный лес - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Заснеженный лес. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Снежные заряды отмечаются в районе поисков пропавшего на Чукотке самолета Ан-2, сообщил РИА Новости представитель администрации села Рыркайпий.
Ранее в ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что самолет Ан-2, на борту которого находятся три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски, был отозван из-за непогоды. По его словам, из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтерами.
"В районе снежный заряд - снег то идет, то прекращается. Наши волонтеры пока не выехали, так как из артелей "Полярный" и "Шахтер", которые находятся в 20 километрах от места поисков, выехали снегоходы. Им ехать гораздо ближе", - сказал собеседник агентства.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный.
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ПроисшествияПевекЧукоткаПолярныйВладислав КузнецовДальневосточная транспортная прокуратураАн-2
 
 
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