https://ria.ru/20231110/sneg-1908556751.html

В районе поисков пропавшего на Чукотке Ан-2 наблюдают снежные заряды

В районе поисков пропавшего на Чукотке Ан-2 наблюдают снежные заряды - РИА Новости, 10.11.2023

В районе поисков пропавшего на Чукотке Ан-2 наблюдают снежные заряды

Снежные заряды отмечаются в районе поисков пропавшего на Чукотке самолета Ан-2, сообщил РИА Новости представитель администрации села Рыркайпий. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:26

2023-11-10T08:26

2023-11-10T08:26

происшествия

певек

чукотка

полярный

владислав кузнецов

дальневосточная транспортная прокуратура

ан-2

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Снежные заряды отмечаются в районе поисков пропавшего на Чукотке самолета Ан-2, сообщил РИА Новости представитель администрации села Рыркайпий. Ранее в ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что самолет Ан-2, на борту которого находятся три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски, был отозван из-за непогоды. По его словам, из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтерами. "В районе снежный заряд - снег то идет, то прекращается. Наши волонтеры пока не выехали, так как из артелей "Полярный" и "Шахтер", которые находятся в 20 километрах от места поисков, выехали снегоходы. Им ехать гораздо ближе", - сказал собеседник агентства. В Дальневосточной транспортной прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный.

https://ria.ru/20230706/an-2-1882644482.html

певек

чукотка

полярный

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, певек, чукотка, полярный, владислав кузнецов, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-2