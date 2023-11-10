https://ria.ru/20231110/snaryady-1908705949.html

Источник: страны ЕС на сегодня поставили Киеву 300 тысяч снарядов

Источник: страны ЕС на сегодня поставили Киеву 300 тысяч снарядов - РИА Новости, 10.11.2023

Источник: страны ЕС на сегодня поставили Киеву 300 тысяч снарядов

Страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:22

2023-11-10T16:22

2023-11-10T16:22

специальная военная операция на украине

цены на нефть

украина

россия

киев

дмитрий песков

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126995_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5a0e2835bfbe4b073eefc9dcd03f0058.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "На данный момент поставлено 300 тысяч… Пока рано говорить о том, что мы не сможем достичь цели (в 1 миллион - ред.)… ", - сказал источник. По его словам, большая ясность по цифрам появится в конце года или в начале следующего. Другой чиновник ЕС пояснил, что государства сами решают, как распорядиться получаемыми боеприпасами – пополнить свои запасы или передать Украине. "Когда они (страны ЕС – ред.) получают боеприпасы, то сами решают, сколько оставить себе для пополнения запасов, сколько направить Украине и в какие сроки. Это прерогатива властей государств", - заявил он. Европейский чиновник указал, что у институтов Евросоюза нет данных по тому, сколько боеприпасов имеется у государств союза на данный момент. Он добавил, что министры обороны 14 ноября обсудят наращивание поставок Украине ПВО и средств для ведения боевых действий зимой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231110/es-1908696133.html

https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908640238.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, украина, россия, киев, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато