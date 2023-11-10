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Источник: страны ЕС на сегодня поставили Киеву 300 тысяч снарядов - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/snaryady-1908705949.html
Источник: страны ЕС на сегодня поставили Киеву 300 тысяч снарядов
Источник: страны ЕС на сегодня поставили Киеву 300 тысяч снарядов - РИА Новости, 10.11.2023
Источник: страны ЕС на сегодня поставили Киеву 300 тысяч снарядов
Страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:22
2023-11-10T16:22
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "На данный момент поставлено 300 тысяч… Пока рано говорить о том, что мы не сможем достичь цели (в 1 миллион - ред.)… ", - сказал источник. По его словам, большая ясность по цифрам появится в конце года или в начале следующего. Другой чиновник ЕС пояснил, что государства сами решают, как распорядиться получаемыми боеприпасами – пополнить свои запасы или передать Украине. "Когда они (страны ЕС – ред.) получают боеприпасы, то сами решают, сколько оставить себе для пополнения запасов, сколько направить Украине и в какие сроки. Это прерогатива властей государств", - заявил он. Европейский чиновник указал, что у институтов Евросоюза нет данных по тому, сколько боеприпасов имеется у государств союза на данный момент. Он добавил, что министры обороны 14 ноября обсудят наращивание поставок Украине ПВО и средств для ведения боевых действий зимой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231110/es-1908696133.html
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цены на нефть, украина, россия, киев, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Источник: страны ЕС на сегодня поставили Киеву 300 тысяч снарядов

Источник: ЕС пока поставил Киеву 300 тысяч снарядов из запланированного миллиона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Евросоюза
Баннер с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"На данный момент поставлено 300 тысяч… Пока рано говорить о том, что мы не сможем достичь цели (в 1 миллион - ред.)… ", - сказал источник. По его словам, большая ясность по цифрам появится в конце года или в начале следующего.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Источник: тренировочная миссия ЕС для Украины подготовила 30 тысяч солдат
15:54
Другой чиновник ЕС пояснил, что государства сами решают, как распорядиться получаемыми боеприпасами – пополнить свои запасы или передать Украине. "Когда они (страны ЕС – ред.) получают боеприпасы, то сами решают, сколько оставить себе для пополнения запасов, сколько направить Украине и в какие сроки. Это прерогатива властей государств", - заявил он.
Европейский чиновник указал, что у институтов Евросоюза нет данных по тому, сколько боеприпасов имеется у государств союза на данный момент. Он добавил, что министры обороны 14 ноября обсудят наращивание поставок Украине ПВО и средств для ведения боевых действий зимой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций
13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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