https://ria.ru/20231110/snaryady-1908677207.html

СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов

СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов - РИА Новости, 10.11.2023

СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов

Евросоюз уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года, сообщило агентство Bloomberg РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:51

2023-11-10T14:51

2023-11-10T16:59

специальная военная операция на украине

киев

евросоюз

украина

в мире

валдис домбровскис

жозеп боррель

еврокомиссия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Евросоюз уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники."ЕС проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством", — говорится в публикации.По данным агентства, внешнеполитическая служба Европейского союза рассказала дипломатам о ситуации на этой неделе. Планировалось, что ЕС передаст Украине снаряды в течение года — сначала из существующих запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей.Пока, как отметил Bloomberg, союзники достигли цели в рамках этой инициативы лишь на 30 процентов.Как заявил в конце октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге, руководители МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Киеву.В сентябре Еврокомиссия предложила выделить дополнительно 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на период с 2024 по 2027 год для создания специального фонда по финансированию восстановления и модернизации Украины. При этом, как заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, начиная со следующего года европейская помощь не будет безусловной — для ее получения киевские власти должны подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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киев, евросоюз, украина, в мире, валдис домбровскис, жозеп боррель, еврокомиссия