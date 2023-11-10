СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов
Bloomberg: ЕС не успевает поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREРаботник в цехе предприятия Forges de Tarbes, производящего 155-миллиметровые снаряды для французских артиллерийских орудий "Цезарь", используемых ВСУ
Работник в цехе предприятия Forges de Tarbes, производящего 155-миллиметровые снаряды для французских артиллерийских орудий "Цезарь", используемых ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Евросоюз уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
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"ЕС проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством", — говорится в публикации.
По данным агентства, внешнеполитическая служба Европейского союза рассказала дипломатам о ситуации на этой неделе. Планировалось, что ЕС передаст Украине снаряды в течение года — сначала из существующих запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей.
Пока, как отметил Bloomberg, союзники достигли цели в рамках этой инициативы лишь на 30 процентов.
Как заявил в конце октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге, руководители МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Киеву.
В сентябре Еврокомиссия предложила выделить дополнительно 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на период с 2024 по 2027 год для создания специального фонда по финансированию восстановления и модернизации Украины. При этом, как заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, начиная со следующего года европейская помощь не будет безусловной — для ее получения киевские власти должны подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.