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СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 10.11.2023 (обновлено: 16:59 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/snaryady-1908677207.html
СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов
СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов - РИА Новости, 10.11.2023
СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов
Евросоюз уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года, сообщило агентство Bloomberg РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:51
2023-11-10T16:59
специальная военная операция на украине
киев
евросоюз
украина
в мире
валдис домбровскис
жозеп боррель
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Евросоюз уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.&quot;ЕС проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством&quot;, — говорится в публикации.По данным агентства, внешнеполитическая служба Европейского союза рассказала дипломатам о ситуации на этой неделе. Планировалось, что ЕС передаст Украине снаряды в течение года — сначала из существующих запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей.Пока, как отметил Bloomberg, союзники достигли цели в рамках этой инициативы лишь на 30 процентов.Как заявил в конце октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге, руководители МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Киеву.В сентябре Еврокомиссия предложила выделить дополнительно 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на период с 2024 по 2027 год для создания специального фонда по финансированию восстановления и модернизации Украины. При этом, как заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, начиная со следующего года европейская помощь не будет безусловной — для ее получения киевские власти должны подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html
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киев, евросоюз, украина, в мире, валдис домбровскис, жозеп боррель, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Евросоюз, Украина, В мире, Валдис Домбровскис, Жозеп Боррель, Еврокомиссия
СМИ: ЕС вряд ли предоставит Украине обещанный до марта миллион снарядов

Bloomberg: ЕС не успевает поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года

© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREРаботник в цехе предприятия Forges de Tarbes, производящего 155-миллиметровые снаряды для французских артиллерийских орудий "Цезарь", используемых ВСУ
Работник в цехе предприятия Forges de Tarbes, производящего 155-миллиметровые снаряды для французских артиллерийских орудий Цезарь, используемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
Работник в цехе предприятия Forges de Tarbes, производящего 155-миллиметровые снаряды для французских артиллерийских орудий "Цезарь", используемых ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Евросоюз уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«

"ЕС проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством", — говорится в публикации.

По данным агентства, внешнеполитическая служба Европейского союза рассказала дипломатам о ситуации на этой неделе. Планировалось, что ЕС передаст Украине снаряды в течение года — сначала из существующих запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей.
Пока, как отметил Bloomberg, союзники достигли цели в рамках этой инициативы лишь на 30 процентов.
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Как заявил в конце октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге, руководители МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Киеву.
В сентябре Еврокомиссия предложила выделить дополнительно 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на период с 2024 по 2027 год для создания специального фонда по финансированию восстановления и модернизации Украины. При этом, как заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, начиная со следующего года европейская помощь не будет безусловной — для ее получения киевские власти должны подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
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