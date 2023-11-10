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Кандидат в президенты США "вывел в свет" свою подругу - РИА Новости, 10.11.2023
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01:06 10.11.2023 (обновлено: 05:42 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/skott-1908539144.html
Кандидат в президенты США "вывел в свет" свою подругу
Кандидат в президенты США "вывел в свет" свою подругу - РИА Новости, 10.11.2023
Кандидат в президенты США "вывел в свет" свою подругу
Холостой кандидат в президенты США Тим Скотт вывел в свет свою подругу после того, как закрытость его личной жизни стала, по данным СМИ, беспокоить крупнейших... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T01:06
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Холостой кандидат в президенты США Тим Скотт вывел в свет свою подругу после того, как закрытость его личной жизни стала, по данным СМИ, беспокоить крупнейших доноров Республиканской партии.В финале состоявшихся накануне предвыборных дебатов темнокожий сенатор из Южной Каролины появился на сцене в компании блондинки, с которой они держались за руки и позировали фотографам. "Она была со мной на старте, когда я выдвигал свою кандидатуру в мае. Хорошая новость в том, что мы сохраняем здоровые отношения, к счастью, оба любим Господа, уважаем друг друга, нам вместе весело", - рассказал Скотт в интервью телеканалу ABC. СМИ узнали, что избранницу 59-летнего сенатора зовут Минди. В свои 47 лет она дизайнер интерьеров и мать троих детей. По некоторым данным, познакомились они со Скоттом через общих друзей в церкви и укрепили отношения в социальном приложении для совместного изучения Библии.В США несемейного президента не было 139 лет. Издание Axios летом писало, что закрытость Скотта вызывает обеспокоенность у некоторых консервативных доноров, которые не могут определиться с масштабами поддержки его кампании. В свою защиту политик говорил, что половина взрослых американцев сейчас не связаны узами брака, и было бы анахронизмом считать, что семейное положение определяет профессиональную пригодность кандидатов. Сенатор считается аутсайдером борьбы за партийную номинацию, где с большим отрывом лидирует экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20231108/prezident-1908257325.html
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сша, южная каролина, дональд трамп, в мире
США, Южная Каролина, Дональд Трамп, В мире
Кандидат в президенты США "вывел в свет" свою подругу

Холостой кандидат в президенты США Скотт впервые вывел в свет свою подругу

© AP Photo / Rebecca BlackwellКандидат в президенты США Тим Скотт
Кандидат в президенты США Тим Скотт - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Кандидат в президенты США Тим Скотт. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Холостой кандидат в президенты США Тим Скотт вывел в свет свою подругу после того, как закрытость его личной жизни стала, по данным СМИ, беспокоить крупнейших доноров Республиканской партии.
В финале состоявшихся накануне предвыборных дебатов темнокожий сенатор из Южной Каролины появился на сцене в компании блондинки, с которой они держались за руки и позировали фотографам.
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"Она была со мной на старте, когда я выдвигал свою кандидатуру в мае. Хорошая новость в том, что мы сохраняем здоровые отношения, к счастью, оба любим Господа, уважаем друг друга, нам вместе весело", - рассказал Скотт в интервью телеканалу ABC.
СМИ узнали, что избранницу 59-летнего сенатора зовут Минди. В свои 47 лет она дизайнер интерьеров и мать троих детей. По некоторым данным, познакомились они со Скоттом через общих друзей в церкви и укрепили отношения в социальном приложении для совместного изучения Библии.
В США несемейного президента не было 139 лет. Издание Axios летом писало, что закрытость Скотта вызывает обеспокоенность у некоторых консервативных доноров, которые не могут определиться с масштабами поддержки его кампании.
В свою защиту политик говорил, что половина взрослых американцев сейчас не связаны узами брака, и было бы анахронизмом считать, что семейное положение определяет профессиональную пригодность кандидатов. Сенатор считается аутсайдером борьбы за партийную номинацию, где с большим отрывом лидирует экс-президент Дональд Трамп.
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