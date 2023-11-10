Кандидат в президенты США "вывел в свет" свою подругу
Холостой кандидат в президенты США Скотт впервые вывел в свет свою подругу
© AP Photo / Rebecca BlackwellКандидат в президенты США Тим Скотт
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Кандидат в президенты США Тим Скотт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Холостой кандидат в президенты США Тим Скотт вывел в свет свою подругу после того, как закрытость его личной жизни стала, по данным СМИ, беспокоить крупнейших доноров Республиканской партии.
В финале состоявшихся накануне предвыборных дебатов темнокожий сенатор из Южной Каролины появился на сцене в компании блондинки, с которой они держались за руки и позировали фотографам.
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"Она была со мной на старте, когда я выдвигал свою кандидатуру в мае. Хорошая новость в том, что мы сохраняем здоровые отношения, к счастью, оба любим Господа, уважаем друг друга, нам вместе весело", - рассказал Скотт в интервью телеканалу ABC.
СМИ узнали, что избранницу 59-летнего сенатора зовут Минди. В свои 47 лет она дизайнер интерьеров и мать троих детей. По некоторым данным, познакомились они со Скоттом через общих друзей в церкви и укрепили отношения в социальном приложении для совместного изучения Библии.
В США несемейного президента не было 139 лет. Издание Axios летом писало, что закрытость Скотта вызывает обеспокоенность у некоторых консервативных доноров, которые не могут определиться с масштабами поддержки его кампании.
В свою защиту политик говорил, что половина взрослых американцев сейчас не связаны узами брака, и было бы анахронизмом считать, что семейное положение определяет профессиональную пригодность кандидатов. Сенатор считается аутсайдером борьбы за партийную номинацию, где с большим отрывом лидирует экс-президент Дональд Трамп.