https://ria.ru/20231110/situatsiya-1908787480.html

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове - РИА Новости, 10.11.2023

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская в связи с дракой в Деденевской школе Дмитровского городского округа назвала рукоприкладство недопустимым и взяла ситуацию... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T22:45

2023-11-10T22:45

2023-11-10T23:30

происшествия

московская область (подмосковье)

ирина фаевская

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская в связи с дракой в Деденевской школе Дмитровского городского округа назвала рукоприкладство недопустимым и взяла ситуацию под личный контроль. Ранее в министерстве образования региона РИА Новости рассказали, что в подмосковном поселке Деденево в школе имени Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра ученицы пришли в школу и ударили учительницу, сделавшую замечание школьнице за некорректное поведение на уроке. "События, произошедшие в Деденевской школе Дмитровского городского округа, неприемлемы. Срывать учебный процесс, использовать оскорбления и рукоприкладство - недопустимо ни в каких случаях. Правоохранительные органы дадут объективную, достоверную оценку произошедшему. Держу ситуацию на личном контроле", - цитирует слова Фаевской пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

https://ria.ru/20231109/uchenik-1908493622.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), ирина фаевская