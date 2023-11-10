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Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове - РИА Новости, 10.11.2023
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22:45 10.11.2023 (обновлено: 23:30 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/situatsiya-1908787480.html
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове - РИА Новости, 10.11.2023
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская в связи с дракой в Деденевской школе Дмитровского городского округа назвала рукоприкладство недопустимым и взяла ситуацию... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T22:45
2023-11-10T23:30
происшествия
московская область (подмосковье)
ирина фаевская
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская в связи с дракой в Деденевской школе Дмитровского городского округа назвала рукоприкладство недопустимым и взяла ситуацию под личный контроль. Ранее в министерстве образования региона РИА Новости рассказали, что в подмосковном поселке Деденево в школе имени Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра ученицы пришли в школу и ударили учительницу, сделавшую замечание школьнице за некорректное поведение на уроке. "События, произошедшие в Деденевской школе Дмитровского городского округа, неприемлемы. Срывать учебный процесс, использовать оскорбления и рукоприкладство - недопустимо ни в каких случаях. Правоохранительные органы дадут объективную, достоверную оценку произошедшему. Держу ситуацию на личном контроле", - цитирует слова Фаевской пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), ирина фаевская
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ирина Фаевская
Омбудсмен проконтролирует ситуацию с дракой в школе в Дмитрове

Глава подмосковного СПЧ взяла под контроль ситуацию с дракой в школе Дмитрова

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаСовет при президенте РФ по правам человека (СПЧ)
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская в связи с дракой в Деденевской школе Дмитровского городского округа назвала рукоприкладство недопустимым и взяла ситуацию под личный контроль.
Ранее в министерстве образования региона РИА Новости рассказали, что в подмосковном поселке Деденево в школе имени Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра ученицы пришли в школу и ударили учительницу, сделавшую замечание школьнице за некорректное поведение на уроке.
«
"События, произошедшие в Деденевской школе Дмитровского городского округа, неприемлемы. Срывать учебный процесс, использовать оскорбления и рукоприкладство - недопустимо ни в каких случаях. Правоохранительные органы дадут объективную, достоверную оценку произошедшему. Держу ситуацию на личном контроле", - цитирует слова Фаевской пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ирина Фаевская
 
 
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