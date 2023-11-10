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В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов - РИА Новости, 10.11.2023
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11:21 10.11.2023 (обновлено: 12:51 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/shtrafy-1908598011.html
В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов
В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов - РИА Новости, 10.11.2023
В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов
Депутатам Госдумы предложили рассмотреть введение штрафов за высаживание из транспорта детей в возрасте до 16 лет или инвалидов первой группы, инициативу ЛДПР... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:21
2023-11-10T12:51
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутатам Госдумы предложили рассмотреть введение штрафов за высаживание из транспорта детей в возрасте до 16 лет или инвалидов первой группы, инициативу ЛДПР поддержало правительство, следует из законопроекта, опубликованного в думской базе."Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса &lt;...&gt; влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей", — говорится в документе.Как уточняется, речь идет о случаях, когда такие пассажиры не оплатили поездку либо не подтвердили право на льготный проезд, и "если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния". Кроме того, в инициативе описывается ситуация, когда подросток или инвалид находится в транспорте без сопровождающих.Правительство дало положительный отзыв на законопроект. В то же время в кабмине отметили, что механизм реализации проектируемой нормы пока не ясен для случаев, когда у пассажира нет при себе документов, подтверждающих инвалидность, а визуально определить это невозможно. Поэтому инициативу предстоит доработать.Описываемые инциденты происходят в России регулярно. Так, вчера СК сообщил о проверке инцидента в Саратове, где водитель высадил из автобуса 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой. Неделей ранее в Екатеринбурге кондуктор не пустила в салон 10-летнюю девочку, которая не смогла заплатить за проезд из-за неисправности валидатора.
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общество, россия, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, ЛДПР, Госдума РФ
В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов

В Госдуму внесли проект о штрафах для водителей за высадку детей и инвалидов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСалон автобуса
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Салон автобуса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутатам Госдумы предложили рассмотреть введение штрафов за высаживание из транспорта детей в возрасте до 16 лет или инвалидов первой группы, инициативу ЛДПР поддержало правительство, следует из законопроекта, опубликованного в думской базе.
"Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса <...> влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей", — говорится в документе.
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Как уточняется, речь идет о случаях, когда такие пассажиры не оплатили поездку либо не подтвердили право на льготный проезд, и "если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния". Кроме того, в инициативе описывается ситуация, когда подросток или инвалид находится в транспорте без сопровождающих.
Правительство дало положительный отзыв на законопроект. В то же время в кабмине отметили, что механизм реализации проектируемой нормы пока не ясен для случаев, когда у пассажира нет при себе документов, подтверждающих инвалидность, а визуально определить это невозможно. Поэтому инициативу предстоит доработать.
Описываемые инциденты происходят в России регулярно. Так, вчера СК сообщил о проверке инцидента в Саратове, где водитель высадил из автобуса 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой. Неделей ранее в Екатеринбурге кондуктор не пустила в салон 10-летнюю девочку, которая не смогла заплатить за проезд из-за неисправности валидатора.
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