https://ria.ru/20231110/shtrafy-1908598011.html

В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов

В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов - РИА Новости, 10.11.2023

В ГД внесли проект о штрафах за высадку детей и инвалидов из автобусов

Депутатам Госдумы предложили рассмотреть введение штрафов за высаживание из транспорта детей в возрасте до 16 лет или инвалидов первой группы, инициативу ЛДПР... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:21

2023-11-10T11:21

2023-11-10T12:51

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутатам Госдумы предложили рассмотреть введение штрафов за высаживание из транспорта детей в возрасте до 16 лет или инвалидов первой группы, инициативу ЛДПР поддержало правительство, следует из законопроекта, опубликованного в думской базе."Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса <...> влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей", — говорится в документе.Как уточняется, речь идет о случаях, когда такие пассажиры не оплатили поездку либо не подтвердили право на льготный проезд, и "если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния". Кроме того, в инициативе описывается ситуация, когда подросток или инвалид находится в транспорте без сопровождающих.Правительство дало положительный отзыв на законопроект. В то же время в кабмине отметили, что механизм реализации проектируемой нормы пока не ясен для случаев, когда у пассажира нет при себе документов, подтверждающих инвалидность, а визуально определить это невозможно. Поэтому инициативу предстоит доработать.Описываемые инциденты происходят в России регулярно. Так, вчера СК сообщил о проверке инцидента в Саратове, где водитель высадил из автобуса 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой. Неделей ранее в Екатеринбурге кондуктор не пустила в салон 10-летнюю девочку, которая не смогла заплатить за проезд из-за неисправности валидатора.

https://ria.ru/20231031/avtobus-1906427536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, лдпр, госдума рф