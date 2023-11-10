https://ria.ru/20231110/shok-1908558903.html

"Он не доживет". Слова Зеленского о прекращении огня вызвали шок в Сети

"Он не доживет". Слова Зеленского о прекращении огня вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.11.2023

"Он не доживет". Слова Зеленского о прекращении огня вызвали шок в Сети

Читателей американского издания Newsweek шокировали слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях прекращения огня в конфликте с Россией. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:57

2023-11-10T08:57

2023-11-10T11:00

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читателей американского издания Newsweek шокировали слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях прекращения огня в конфликте с Россией."Восстановление суверенитета — главный принцип завершения горячего этапа войны", — заявил политик в видеообращении.Комментаторы посчитали требование главы республики недостижимыми, подчеркнув, что Киев не в том положении, чтобы ставить условия."Зеленский не отдает себе отчет. Условия должны быть разумными, достижимыми и устойчивыми. Им придется пойти на компромисс", — указал David."Если бы он объявил Украину нейтральным государством, войны бы не было и Украина была бы цела. Он спровоцировал Россию по указке Вашингтона и отказался от мирного соглашения в прошлом году. Сейчас он не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия, тем более когда он проигрывает", — написал USDeclines2023."Эта война проиграна, мы можем пойти на эскалацию, договориться или продолжать воевать дольше, но у Украины больше нет денег, доходов, солдат, резервов, боеприпасов, нет портов и нет выборов", — прокомментировал DrCazalis."Он не доживет до Рождества", — отметил James Daniel Carroll.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20231109/zelenskiy-1908401511.html

https://ria.ru/20231109/katastrofa-1908380258.html

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политика, в мире, украина, владимир зеленский, россия, киев, владимир путин