"Он не доживет". Слова Зеленского о прекращении огня вызвали шок в Сети
Пользователей Newsweek шокировали слова Зеленского об условиях прекращения огня
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читателей американского издания Newsweek шокировали слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях прекращения огня в конфликте с Россией.
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"Восстановление суверенитета — главный принцип завершения горячего этапа войны", — заявил политик в видеообращении.
Комментаторы посчитали требование главы республики недостижимыми, подчеркнув, что Киев не в том положении, чтобы ставить условия.
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"Зеленский не отдает себе отчет. Условия должны быть разумными, достижимыми и устойчивыми. Им придется пойти на компромисс", — указал David.
"Если бы он объявил Украину нейтральным государством, войны бы не было и Украина была бы цела. Он спровоцировал Россию по указке Вашингтона и отказался от мирного соглашения в прошлом году. Сейчас он не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия, тем более когда он проигрывает", — написал USDeclines2023.
"Эта война проиграна, мы можем пойти на эскалацию, договориться или продолжать воевать дольше, но у Украины больше нет денег, доходов, солдат, резервов, боеприпасов, нет портов и нет выборов", — прокомментировал DrCazalis.
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"Он не доживет до Рождества", — отметил James Daniel Carroll.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
В середине июня президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.