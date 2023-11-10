В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы
Прокуратура проверит информацию о падении ученика из окна школы под Рязанью
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о падении ученика из окна школы в Новомичуринске Рязанской области, сообщило ведомство.
В четверг во время урока ученик четвертого класса выпал из окна третьего этажа школы в Новомичуринске, получив травмы. При этом сообщалось в местном СМИ, что учительница якобы отобрала у него электронную сигарету и обещала рассказать все родителям.
"В прокуратуре Пронского района организована проверка по публикации в СМИ о падении несовершеннолетнего из окна школы в городе Новомичуринске. В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и должностных лица образовательного учреждения", - сообщила прокуратура Рязанской области в своем Telegram-канале.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, мальчик в настоящее время находится на лечении в детской областной клинической больнице. "По сообщению врачей, у него нет серьезных травм", - написала детский омбудсмен региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам Евдокимовой, она держит на контроле "ситуацию, случившуюся с ребенком в Новомичуринской школе". В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи регионального СУСК, оценку случившемуся также дадут в министерстве образования.