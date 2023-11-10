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В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы - РИА Новости, 10.11.2023
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09:08 10.11.2023 (обновлено: 10:22 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/shkola-1908560125.html
В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы
В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы - РИА Новости, 10.11.2023
В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы
Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о падении ученика из окна школы в Новомичуринске Рязанской области, сообщило ведомство. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:08
2023-11-10T10:22
происшествия
рязанская область
пронский район
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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о падении ученика из окна школы в Новомичуринске Рязанской области, сообщило ведомство. В четверг во время урока ученик четвертого класса выпал из окна третьего этажа школы в Новомичуринске, получив травмы. При этом сообщалось в местном СМИ, что учительница якобы отобрала у него электронную сигарету и обещала рассказать все родителям. "В прокуратуре Пронского района организована проверка по публикации в СМИ о падении несовершеннолетнего из окна школы в городе Новомичуринске. В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и должностных лица образовательного учреждения", - сообщила прокуратура Рязанской области в своем Telegram-канале.Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, мальчик в настоящее время находится на лечении в детской областной клинической больнице. "По сообщению врачей, у него нет серьезных травм", - написала детский омбудсмен региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По словам Евдокимовой, она держит на контроле "ситуацию, случившуюся с ребенком в Новомичуринской школе". В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи регионального СУСК, оценку случившемуся также дадут в министерстве образования.
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, пронский район
Происшествия, Рязанская область, Пронский район
В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы

Прокуратура проверит информацию о падении ученика из окна школы под Рязанью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о падении ученика из окна школы в Новомичуринске Рязанской области, сообщило ведомство.
В четверг во время урока ученик четвертого класса выпал из окна третьего этажа школы в Новомичуринске, получив травмы. При этом сообщалось в местном СМИ, что учительница якобы отобрала у него электронную сигарету и обещала рассказать все родителям.
"В прокуратуре Пронского района организована проверка по публикации в СМИ о падении несовершеннолетнего из окна школы в городе Новомичуринске. В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и должностных лица образовательного учреждения", - сообщила прокуратура Рязанской области в своем Telegram-канале.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, мальчик в настоящее время находится на лечении в детской областной клинической больнице. "По сообщению врачей, у него нет серьезных травм", - написала детский омбудсмен региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам Евдокимовой, она держит на контроле "ситуацию, случившуюся с ребенком в Новомичуринской школе". В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи регионального СУСК, оценку случившемуся также дадут в министерстве образования.
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