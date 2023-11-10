https://ria.ru/20231110/shkola-1908560125.html

В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы

В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы - РИА Новости, 10.11.2023

В Рязанской области проверят информацию о падении ученика из окна школы

Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о падении ученика из окна школы в Новомичуринске Рязанской области, сообщило ведомство. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:08

2023-11-10T09:08

2023-11-10T10:22

происшествия

рязанская область

пронский район

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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о падении ученика из окна школы в Новомичуринске Рязанской области, сообщило ведомство. В четверг во время урока ученик четвертого класса выпал из окна третьего этажа школы в Новомичуринске, получив травмы. При этом сообщалось в местном СМИ, что учительница якобы отобрала у него электронную сигарету и обещала рассказать все родителям. "В прокуратуре Пронского района организована проверка по публикации в СМИ о падении несовершеннолетнего из окна школы в городе Новомичуринске. В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и должностных лица образовательного учреждения", - сообщила прокуратура Рязанской области в своем Telegram-канале.Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, мальчик в настоящее время находится на лечении в детской областной клинической больнице. "По сообщению врачей, у него нет серьезных травм", - написала детский омбудсмен региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".По словам Евдокимовой, она держит на контроле "ситуацию, случившуюся с ребенком в Новомичуринской школе". В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи регионального СУСК, оценку случившемуся также дадут в министерстве образования.

https://ria.ru/20231030/sobaki-1906056889.html

рязанская область

пронский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область, пронский район