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Московское метро ищет владельцев забытого щенка - РИА Новости, 10.11.2023
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19:49 10.11.2023
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Московское метро ищет владельцев забытого щенка
Московское метро ищет владельцев забытого щенка - РИА Новости, 10.11.2023
Московское метро ищет владельцев забытого щенка
Московское метро ищет владельцев щенка, которого обнаружили в сумке на одной из станций, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:49
2023-11-10T19:49
россия
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Московское метро ищет владельцев щенка, которого обнаружили в сумке на одной из станций, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Черного щенка с белыми лапками обнаружили в забытой сумке на лавочке на одной из станций. К сожалению, владелец до сих пор с нами не связался, но мы верим, что за малышом вернутся. Мы не передаем животных на склад забытых вещей, а отправляем в приюты, и там питомцы ждут своих хозяев", - говорится в сообщении дептранса. Отмечается, что хозяева малыша могут позвонить по номеру 3210, чтобы узнать, где его найти. Необходимо будет предъявить ветеринарные документы или фото, а также назвать станцию, где щенка, предположительно, оставили.
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Россия, Москва
Московское метро ищет владельцев забытого щенка

Метро Москвы ищет хозяев щенка, которого обнаружили в сумке на одной из станций

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramЩенок, найденный в метро
Щенок, найденный в метро - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Щенок, найденный в метро
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Московское метро ищет владельцев щенка, которого обнаружили в сумке на одной из станций, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Черного щенка с белыми лапками обнаружили в забытой сумке на лавочке на одной из станций. К сожалению, владелец до сих пор с нами не связался, но мы верим, что за малышом вернутся. Мы не передаем животных на склад забытых вещей, а отправляем в приюты, и там питомцы ждут своих хозяев", - говорится в сообщении дептранса.
Отмечается, что хозяева малыша могут позвонить по номеру 3210, чтобы узнать, где его найти. Необходимо будет предъявить ветеринарные документы или фото, а также назвать станцию, где щенка, предположительно, оставили.
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