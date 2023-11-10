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Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Сейшелы на Новый год - РИА Новости, 10.11.2023
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Туризм
 
12:42 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/seyshely-1908627071.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Сейшелы на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Сейшелы на Новый год - РИА Новости, 10.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Сейшелы на Новый год
Туроператоры отмечают значительный рост интереса к поездкам на Сейшелы и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:42
2023-11-10T12:42
туризм
новости - туризм
москва
мальдивы
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
туризм
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Туроператоры отмечают значительный рост интереса к поездкам на Сейшелы и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР. За девять месяцев 2023 года российский турпоток на Сейшелы подскочил на 36 процентов – с 20,6 до 28,1 тысячи прибытий, подсчитали в Национальном бюро статистики островов. Главная причина заметного роста – прямые рейсы из Москвы в Маэ, утверждают участники рынка. Их выбирает 62 процента путешественников, остальные летят с пересадкой.Сейшелы конкурируют за российских туристов с Мальдивами и Таиландом, и в ряде случаев отдых там оказывается дешевле, отмечают эксперты.У "Русского Экспресса" стоимость недельного тура на Сейшелы в ноябре в четырехзвездочные отели стартует от 259 тысяч рублей за двоих, "пятерки" – от 312 тысяч рублей. В новогодние каникулы за такой отдых придется отдать на 100 и 170 тысяч рублей больше.У Space Travel можно отдохнуть неделю вдвоем в трехзвездочной гостинице, заплатив от 260 тысяч рублей. "Пятерка" – на 100 тысяч рублей дороже.У PAC Group цена недельного тура в ноябре в "трешку" начинается от 240 тысяч рублей на двоих. "Пять звезд" стоят на 80 тысяч дороже. На новогодние каникулы такой отдых обойдется в сумму от 290 тысяч и 466 тысяч рублей соответственно.
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мальдивы
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РИА Новости
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новости - туризм, москва, мальдивы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Мальдивы, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Туризм, куда можно лететь
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Сейшелы на Новый год

АТОР: туры на Сейшелы на Новый год стоят от 290 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкПрогулка по побережью Индийского океана на острове Силуэт, Сейшелы
Прогулка по побережью Индийского океана на острове Силуэт, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Туроператоры отмечают значительный рост интереса к поездкам на Сейшелы и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР.
За девять месяцев 2023 года российский турпоток на Сейшелы подскочил на 36 процентов – с 20,6 до 28,1 тысячи прибытий, подсчитали в Национальном бюро статистики островов. Главная причина заметного роста – прямые рейсы из Москвы в Маэ, утверждают участники рынка. Их выбирает 62 процента путешественников, остальные летят с пересадкой.
Сейшелы конкурируют за российских туристов с Мальдивами и Таиландом, и в ряде случаев отдых там оказывается дешевле, отмечают эксперты.
У "Русского Экспресса" стоимость недельного тура на Сейшелы в ноябре в четырехзвездочные отели стартует от 259 тысяч рублей за двоих, "пятерки" – от 312 тысяч рублей. В новогодние каникулы за такой отдых придется отдать на 100 и 170 тысяч рублей больше.
У Space Travel можно отдохнуть неделю вдвоем в трехзвездочной гостинице, заплатив от 260 тысяч рублей. "Пятерка" – на 100 тысяч рублей дороже.
У PAC Group цена недельного тура в ноябре в "трешку" начинается от 240 тысяч рублей на двоих. "Пять звезд" стоят на 80 тысяч дороже. На новогодние каникулы такой отдых обойдется в сумму от 290 тысяч и 466 тысяч рублей соответственно.
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваМальдивыТаиландАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годТуризмкуда можно лететь
 
 
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