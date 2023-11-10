https://ria.ru/20231110/seyshely-1908627071.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Сейшелы на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Сейшелы на Новый год - РИА Новости, 10.11.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Сейшелы на Новый год

Туроператоры отмечают значительный рост интереса к поездкам на Сейшелы и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:42

2023-11-10T12:42

2023-11-10T12:42

туризм

новости - туризм

москва

мальдивы

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838852852_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_921452bebd72828a019083c98638ef00.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Туроператоры отмечают значительный рост интереса к поездкам на Сейшелы и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР. За девять месяцев 2023 года российский турпоток на Сейшелы подскочил на 36 процентов – с 20,6 до 28,1 тысячи прибытий, подсчитали в Национальном бюро статистики островов. Главная причина заметного роста – прямые рейсы из Москвы в Маэ, утверждают участники рынка. Их выбирает 62 процента путешественников, остальные летят с пересадкой.Сейшелы конкурируют за российских туристов с Мальдивами и Таиландом, и в ряде случаев отдых там оказывается дешевле, отмечают эксперты.У "Русского Экспресса" стоимость недельного тура на Сейшелы в ноябре в четырехзвездочные отели стартует от 259 тысяч рублей за двоих, "пятерки" – от 312 тысяч рублей. В новогодние каникулы за такой отдых придется отдать на 100 и 170 тысяч рублей больше.У Space Travel можно отдохнуть неделю вдвоем в трехзвездочной гостинице, заплатив от 260 тысяч рублей. "Пятерка" – на 100 тысяч рублей дороже.У PAC Group цена недельного тура в ноябре в "трешку" начинается от 240 тысяч рублей на двоих. "Пять звезд" стоят на 80 тысяч дороже. На новогодние каникулы такой отдых обойдется в сумму от 290 тысяч и 466 тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html

москва

мальдивы

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, мальдивы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, туризм, куда можно лететь