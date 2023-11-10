https://ria.ru/20231110/semi-1908760358.html
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной - РИА Новости, 10.11.2023
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной
Меры поддержки семей с детьми в Тюменской области могут скорректировать с учетом принципа прогрессии – чем больше детей, тем больше семье должно быть помощи, об РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:56
2023-11-10T18:56
2023-11-10T18:56
тюменская область
александр моор
тюменская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ТЮМЕНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Меры поддержки семей с детьми в Тюменской области могут скорректировать с учетом принципа прогрессии – чем больше детей, тем больше семье должно быть помощи, об этом намерении глава региона Александр Моор заявил во время парламентских слушаний в Совете Федерации на тему поддержки рождаемости и семейной политики. В своем докладе глава региона рассказал о комплексном подходе, который применяется в Тюменской области для достижения позитивных демографических показателей. Среди них региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на покупку жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика прерываний беременности. "Наша практика основывается на комплексном подходе, когда во главу угла ставятся интересы человека и его семьи. На мой взгляд, принцип прогрессивной поддержки – чем больше детей, тем больше поддержки – также стоит внимания. В региональной системе мер поддержки есть что подкорректировать с учетом этого принципа, и мы это обязательно сделаем", – подчеркнул Моор. В Тюменской области за пять лет число семей с детьми выросло на 7,5% – сейчас их свыше 264 тысяч, причем 36,6 тысячи из них многодетные (рост за пять лет составил 34,5%). За январь-август 2023 года, по данным Росстата, в регионе появилось на свет 11 668 малышей. По числу родившихся на тысячу населения Тюменская область на одиннадцатом месте среди регионов РФ, и на третьем – в Уральском федеральном округе. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что позитивный опыт Тюменской области должен быть использован в других регионах страны.
https://ria.ru/20231031/tyumen-1906362032.html
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александр моор, тюменская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной
ТЮМЕНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Меры поддержки семей с детьми в Тюменской области могут скорректировать с учетом принципа прогрессии – чем больше детей, тем больше семье должно быть помощи, об этом намерении глава региона Александр Моор заявил во время парламентских слушаний в Совете Федерации на тему поддержки рождаемости и семейной политики.
В своем докладе глава региона рассказал о комплексном подходе, который применяется в Тюменской области для достижения позитивных демографических показателей. Среди них региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на покупку жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика прерываний беременности.
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"Наша практика основывается на комплексном подходе, когда во главу угла ставятся интересы человека и его семьи. На мой взгляд, принцип прогрессивной поддержки – чем больше детей, тем больше поддержки – также стоит внимания. В региональной системе мер поддержки есть что подкорректировать с учетом этого принципа, и мы это обязательно сделаем", – подчеркнул Моор.
В Тюменской области за пять лет число семей с детьми выросло на 7,5% – сейчас их свыше 264 тысяч, причем 36,6 тысячи из них многодетные (рост за пять лет составил 34,5%). За январь-август 2023 года, по данным Росстата
, в регионе появилось на свет 11 668 малышей. По числу родившихся на тысячу населения Тюменская область на одиннадцатом месте среди регионов РФ
, и на третьем – в Уральском федеральном округе. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко
выразила уверенность, что позитивный опыт Тюменской области должен быть использован в других регионах страны.
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