Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:56 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/semi-1908760358.html
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной - РИА Новости, 10.11.2023
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной
Меры поддержки семей с детьми в Тюменской области могут скорректировать с учетом принципа прогрессии – чем больше детей, тем больше семье должно быть помощи, об РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:56
2023-11-10T18:56
тюменская область
александр моор
тюменская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878590140_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_221f3b456c6a74f8ec5442e17577f722.jpg
ТЮМЕНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Меры поддержки семей с детьми в Тюменской области могут скорректировать с учетом принципа прогрессии – чем больше детей, тем больше семье должно быть помощи, об этом намерении глава региона Александр Моор заявил во время парламентских слушаний в Совете Федерации на тему поддержки рождаемости и семейной политики. В своем докладе глава региона рассказал о комплексном подходе, который применяется в Тюменской области для достижения позитивных демографических показателей. Среди них региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на покупку жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика прерываний беременности. "Наша практика основывается на комплексном подходе, когда во главу угла ставятся интересы человека и его семьи. На мой взгляд, принцип прогрессивной поддержки – чем больше детей, тем больше поддержки – также стоит внимания. В региональной системе мер поддержки есть что подкорректировать с учетом этого принципа, и мы это обязательно сделаем", – подчеркнул Моор. В Тюменской области за пять лет число семей с детьми выросло на 7,5% – сейчас их свыше 264 тысяч, причем 36,6 тысячи из них многодетные (рост за пять лет составил 34,5%). За январь-август 2023 года, по данным Росстата, в регионе появилось на свет 11 668 малышей. По числу родившихся на тысячу населения Тюменская область на одиннадцатом месте среди регионов РФ, и на третьем – в Уральском федеральном округе. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что позитивный опыт Тюменской области должен быть использован в других регионах страны.
https://ria.ru/20231031/tyumen-1906362032.html
https://ria.ru/20231103/promyshlennost-1907157842.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878590140_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_fb234699c0933dde4064cf808dc8c59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной

Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Меры поддержки семей с детьми в Тюменской области могут скорректировать с учетом принципа прогрессии – чем больше детей, тем больше семье должно быть помощи, об этом намерении глава региона Александр Моор заявил во время парламентских слушаний в Совете Федерации на тему поддержки рождаемости и семейной политики.
В своем докладе глава региона рассказал о комплексном подходе, который применяется в Тюменской области для достижения позитивных демографических показателей. Среди них региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на покупку жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика прерываний беременности.
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Моор: тюменские аграрии собрали урожай с достойным результатом
31 октября, 10:52
"Наша практика основывается на комплексном подходе, когда во главу угла ставятся интересы человека и его семьи. На мой взгляд, принцип прогрессивной поддержки – чем больше детей, тем больше поддержки – также стоит внимания. В региональной системе мер поддержки есть что подкорректировать с учетом этого принципа, и мы это обязательно сделаем", – подчеркнул Моор.
В Тюменской области за пять лет число семей с детьми выросло на 7,5% – сейчас их свыше 264 тысяч, причем 36,6 тысячи из них многодетные (рост за пять лет составил 34,5%). За январь-август 2023 года, по данным Росстата, в регионе появилось на свет 11 668 малышей. По числу родившихся на тысячу населения Тюменская область на одиннадцатом месте среди регионов РФ, и на третьем – в Уральском федеральном округе. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что позитивный опыт Тюменской области должен быть использован в других регионах страны.
Сотрудник предприятия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Моор: рост промпроизводства Тюменской области превысил десять процентов
3 ноября, 12:48
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала