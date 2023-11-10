https://ria.ru/20231110/semi-1908760358.html

Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной

Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной - РИА Новости, 10.11.2023

Губернатор Моор предложил сделать поддержку семей с детьми прогрессивной

Меры поддержки семей с детьми в Тюменской области могут скорректировать с учетом принципа прогрессии – чем больше детей, тем больше семье должно быть помощи, об РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:56

2023-11-10T18:56

2023-11-10T18:56

тюменская область

александр моор

тюменская область

валентина матвиенко

совет федерации рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ТЮМЕНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Меры поддержки семей с детьми в Тюменской области могут скорректировать с учетом принципа прогрессии – чем больше детей, тем больше семье должно быть помощи, об этом намерении глава региона Александр Моор заявил во время парламентских слушаний в Совете Федерации на тему поддержки рождаемости и семейной политики. В своем докладе глава региона рассказал о комплексном подходе, который применяется в Тюменской области для достижения позитивных демографических показателей. Среди них региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на покупку жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика прерываний беременности. "Наша практика основывается на комплексном подходе, когда во главу угла ставятся интересы человека и его семьи. На мой взгляд, принцип прогрессивной поддержки – чем больше детей, тем больше поддержки – также стоит внимания. В региональной системе мер поддержки есть что подкорректировать с учетом этого принципа, и мы это обязательно сделаем", – подчеркнул Моор. В Тюменской области за пять лет число семей с детьми выросло на 7,5% – сейчас их свыше 264 тысяч, причем 36,6 тысячи из них многодетные (рост за пять лет составил 34,5%). За январь-август 2023 года, по данным Росстата, в регионе появилось на свет 11 668 малышей. По числу родившихся на тысячу населения Тюменская область на одиннадцатом месте среди регионов РФ, и на третьем – в Уральском федеральном округе. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что позитивный опыт Тюменской области должен быть использован в других регионах страны.

https://ria.ru/20231031/tyumen-1906362032.html

https://ria.ru/20231103/promyshlennost-1907157842.html

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александр моор, тюменская область, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)