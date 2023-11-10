https://ria.ru/20231110/se-1908758214.html
МИД России заявил, что Совет Европы продолжает деградировать
МИД России заявил, что Совет Европы продолжает деградировать - РИА Новости, 10.11.2023
МИД России заявил, что Совет Европы продолжает деградировать
Москва отмечает продолжающуюся деградацию Совета Европы - старейшей европейской организации, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:45
2023-11-10T18:45
2023-11-10T18:45
в мире
россия
совет европы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва отмечает продолжающуюся деградацию Совета Европы - старейшей европейской организации, говорится в сообщении МИД РФ. В документе указывается, что в пятницу "под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось очередное, 25-е заседание Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы". "Проведен обстоятельный обзор и дана принципиальная оценка основным направлениям деятельности СЕ после прекращения в 2022 года членства России в Совете", - указывается в сообщении. В рамках заседания были проанализированы основные итоги последнего, IV Саммита Совета. "Констатирована продолжающаяся деградация этой старейшей организации, чьей изначальной целью было укрепление единства европейских народов, и ее окончательное превращение в инструмент Запада по насаждению пресловутого "порядка, основанного на правилах", - заметили в МИД. Вместе с тем была рассмотрена "ситуация с продолжением участия России в конвенциях Совета Европы, открытых для государств, не являющихся членами организации". В сообщении не указывается о каких конкретно конвенциях идет речь, но отмечается, что "было согласованы параметры дальнейшего взаимодействия ведомств по обеспечению национальных интересов России".
https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Совет Европы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России заявил, что Совет Европы продолжает деградировать
МИД: Совет Европы после прекращения членства России продолжает деградировать
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Москва отмечает продолжающуюся деградацию Совета Европы - старейшей европейской организации, говорится в сообщении
МИД РФ.
В документе указывается, что в пятницу "под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
состоялось очередное, 25-е заседание Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы".
"Проведен обстоятельный обзор и дана принципиальная оценка основным направлениям деятельности СЕ после прекращения в 2022 года членства России в Совете", - указывается в сообщении.
В рамках заседания были проанализированы основные итоги последнего, IV Саммита Совета. "Констатирована продолжающаяся деградация этой старейшей организации, чьей изначальной целью было укрепление единства европейских народов, и ее окончательное превращение в инструмент Запада по насаждению пресловутого "порядка, основанного на правилах", - заметили в МИД. Вместе с тем была рассмотрена "ситуация с продолжением участия России в конвенциях Совета Европы, открытых для государств, не являющихся членами организации". В сообщении не указывается о каких конкретно конвенциях идет речь, но отмечается, что "было согласованы параметры дальнейшего взаимодействия ведомств по обеспечению национальных интересов России".
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