https://ria.ru/20231110/schelkunchik-1908791049.html

Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на "Щелкунчика"

Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 11.11.2023

Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на "Щелкунчика"

Люди снова выстроились в длинные очереди для получения браслетов, чтобы купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-10T23:48

2023-11-10T23:48

2023-11-11T00:01

культура

технологии

елена ямпольская

большой театр

госдума рф

владимир урин

омон россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_3fa2bbcc74733f39c7f613175d071881.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Люди снова выстроились в длинные очереди для получения браслетов, чтобы купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно.Из желающих приобрести билеты на балет "Щелкунчик" снова образовалась огромная очередь: для прохода в кассу предварительно необходимо получить браслет с номером. В толпе уже началась давка, некоторые участники выходят из очереди, однако очевидцы говорят, что сообщения о пострадавших и госпитализированных людях не соответствуют действительности.Одна из покупательниц сообщила, что стоит в очереди за браслетом с 6 утра ради своей мечты - посмотреть балет "Щелкунчик" в канун Нового года. "Я тут стою с 6 утра, потом мама закончила работать и тоже сюда приехала… (Хотим сходить на "Щелкунчик", потому что это наша - ред.) мечта - 31 декабря сразу после спектакля приехать домой перед боем курантов", - сказала она.По её словам, в ночь на субботу будет будет выдано 400 браслетов, а продажа билетов начнётся в 10 утра, когда откроются кассы театра.Другая покупательница билета, которая сегодня первой получит браслет, рассказала, что уже провела в очереди за браслетом 59 часов. "Я провела здесь 59 часов. Не уходила, спала здесь на деревянных поддонах… Я взяла с собой лекарства, еды целый пакет. Еще другие люди (из очереди - ред.) угощали и пиццей, и бургерами, и пирогами, покрывала несли, сидушки, скамейки, валенки", - отметила она.Сообщается, что к Большому театру прибыл ОМОН для контроля ситуации.Проблемы с формированием очереди за браслетами начались ещё 3 ноября - накануне старта продаж билетов на первые представления 23-28 декабря. Четвёртого ноября ещё до открытия касс в 10 утра перед ГАБТом уже образовались огромные очереди.Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик". В официальном ответе директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.

https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907512556.html

https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, елена ямпольская, большой театр, госдума рф, владимир урин, омон россии