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Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 11.11.2023
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Культура
 
23:48 10.11.2023 (обновлено: 00:01 11.11.2023)
https://ria.ru/20231110/schelkunchik-1908791049.html
Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на "Щелкунчика"
Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 11.11.2023
Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на "Щелкунчика"
Люди снова выстроились в длинные очереди для получения браслетов, чтобы купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-10T23:48
2023-11-11T00:01
культура
технологии
елена ямпольская
большой театр
госдума рф
владимир урин
омон россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Люди снова выстроились в длинные очереди для получения браслетов, чтобы купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно.Из желающих приобрести билеты на балет "Щелкунчик" снова образовалась огромная очередь: для прохода в кассу предварительно необходимо получить браслет с номером. В толпе уже началась давка, некоторые участники выходят из очереди, однако очевидцы говорят, что сообщения о пострадавших и госпитализированных людях не соответствуют действительности.Одна из покупательниц сообщила, что стоит в очереди за браслетом с 6 утра ради своей мечты - посмотреть балет "Щелкунчик" в канун Нового года. "Я тут стою с 6 утра, потом мама закончила работать и тоже сюда приехала… (Хотим сходить на "Щелкунчик", потому что это наша - ред.) мечта - 31 декабря сразу после спектакля приехать домой перед боем курантов", - сказала она.По её словам, в ночь на субботу будет будет выдано 400 браслетов, а продажа билетов начнётся в 10 утра, когда откроются кассы театра.Другая покупательница билета, которая сегодня первой получит браслет, рассказала, что уже провела в очереди за браслетом 59 часов. "Я провела здесь 59 часов. Не уходила, спала здесь на деревянных поддонах… Я взяла с собой лекарства, еды целый пакет. Еще другие люди (из очереди - ред.) угощали и пиццей, и бургерами, и пирогами, покрывала несли, сидушки, скамейки, валенки", - отметила она.Сообщается, что к Большому театру прибыл ОМОН для контроля ситуации.Проблемы с формированием очереди за браслетами начались ещё 3 ноября - накануне старта продаж билетов на первые представления 23-28 декабря. Четвёртого ноября ещё до открытия касс в 10 утра перед ГАБТом уже образовались огромные очереди.Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик". В официальном ответе директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907512556.html
https://ria.ru/20231109/teatr-1908429796.html
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технологии, елена ямпольская, большой театр, госдума рф, владимир урин, омон россии
Культура, Технологии, Елена Ямпольская, Большой театр, Госдума РФ, Владимир Урин, ОМОН России
Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на "Щелкунчика"

Перед Большим театром снова собрались очереди за билетами на балет "Щелкунчик"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Академический Большой театр в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Люди снова выстроились в длинные очереди для получения браслетов, чтобы купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно.
Из желающих приобрести билеты на балет "Щелкунчик" снова образовалась огромная очередь: для прохода в кассу предварительно необходимо получить браслет с номером. В толпе уже началась давка, некоторые участники выходят из очереди, однако очевидцы говорят, что сообщения о пострадавших и госпитализированных людях не соответствуют действительности.
Одна из покупательниц сообщила, что стоит в очереди за браслетом с 6 утра ради своей мечты - посмотреть балет "Щелкунчик" в канун Нового года. "Я тут стою с 6 утра, потом мама закончила работать и тоже сюда приехала… (Хотим сходить на "Щелкунчик", потому что это наша - ред.) мечта - 31 декабря сразу после спектакля приехать домой перед боем курантов", - сказала она.
По её словам, в ночь на субботу будет будет выдано 400 браслетов, а продажа билетов начнётся в 10 утра, когда откроются кассы театра.
Другая покупательница билета, которая сегодня первой получит браслет, рассказала, что уже провела в очереди за браслетом 59 часов. "Я провела здесь 59 часов. Не уходила, спала здесь на деревянных поддонах… Я взяла с собой лекарства, еды целый пакет. Еще другие люди (из очереди - ред.) угощали и пиццей, и бургерами, и пирогами, покрывала несли, сидушки, скамейки, валенки", - отметила она.
Сообщается, что к Большому театру прибыл ОМОН для контроля ситуации.
Сцена из спектакля Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
"Авито" блокирует объявления о продаже мест в очереди на "Щелкунчика"
4 ноября, 23:40
Проблемы с формированием очереди за браслетами начались ещё 3 ноября - накануне старта продаж билетов на первые представления 23-28 декабря. Четвёртого ноября ещё до открытия касс в 10 утра перед ГАБТом уже образовались огромные очереди.
Позже на "Авито" появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис блокировал данные объявления. В другом объявлении предлагали билеты на "Щелкунчика" по предзаказу. Некое агентство обещало билеты с предоплатой 50% от итоговой стоимости.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что генеральному директору ГАБТа Владимиру Урину направлено обращение комитета ГД по культуре с вопросами о ситуации с продажей билетов на балет "Щелкунчик". В официальном ответе директор ГАБТа ответил, что Большой театр ежегодно совершенствует систему продаж билетов на популярные спектакли.
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Лиц, незаконно записывавших в очередь за билетами на "Щелкунчик", задержали
9 ноября, 15:34
 
КультураТехнологииЕлена ЯмпольскаяБольшой театрГосдума РФВладимир УринОМОН России
 
 
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