https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908774326.html

Канада расширила антироссийский санкционный список

Канада расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 10.11.2023

Канада расширила антироссийский санкционный список

Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, сообщил МИД страны на своем сайте. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:20

2023-11-10T20:20

2023-11-10T20:53

россия

канада

игорь иванов

андрей ильницкий

александр чубарьян

российский совет по международным делам

мгимо

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, сообщил МИД страны на своем сайте.Под ограничения Оттавы попали:В санкционный список также внесен бывший глава российского внешнеполитического ведомства Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, политолог Дмитрий Суслов, певица Жасмин (Сара Шор).Кроме того, канадская сторона ввела санкции против советника министра обороны Андрея Ильницкого, историка Александра Чубарьяна и программного директора "Валдая" и Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.После начала спецоперации Канада начала вводить ограничения в отношении России. При этом курирующий санкционную тематику в королевском банке страны Стивен Олсас признавал, что подобные меры отражаются на рядовых канадцах, в том числе из-за неизбирательности их применения.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903442905.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899911568.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, канада, игорь иванов, андрей ильницкий, александр чубарьян, российский совет по международным делам, мгимо, санкции в отношении россии, москва