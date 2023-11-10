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Канада расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 10.11.2023
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20:20 10.11.2023 (обновлено: 20:53 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908774326.html
Канада расширила антироссийский санкционный список
Канада расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 10.11.2023
Канада расширила антироссийский санкционный список
Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, сообщил МИД страны на своем сайте. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:20
2023-11-10T20:53
россия
канада
игорь иванов
андрей ильницкий
александр чубарьян
российский совет по международным делам
мгимо
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, сообщил МИД страны на своем сайте.Под ограничения Оттавы попали:В санкционный список также внесен бывший глава российского внешнеполитического ведомства Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, политолог Дмитрий Суслов, певица Жасмин (Сара Шор).Кроме того, канадская сторона ввела санкции против советника министра обороны Андрея Ильницкого, историка Александра Чубарьяна и программного директора "Валдая" и Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.После начала спецоперации Канада начала вводить ограничения в отношении России. При этом курирующий санкционную тематику в королевском банке страны Стивен Олсас признавал, что подобные меры отражаются на рядовых канадцах, в том числе из-за неизбирательности их применения.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903442905.html
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россия, канада, игорь иванов, андрей ильницкий, александр чубарьян, российский совет по международным делам, мгимо, санкции в отношении россии, москва
Россия, Канада, Игорь Иванов, Андрей Ильницкий, Александр Чубарьян, Российский совет по международным делам, МГИМО, Санкции в отношении России, Москва
Канада расширила антироссийский санкционный список

Канада ввела санкции против "Известий", "Парламентской газеты" и РЕН ТВ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Канады на фоне Ванкувера
Флаг Канады на фоне Ванкувера - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, сообщил МИД страны на своем сайте.
Под ограничения Оттавы попали:
  • газета "Известия";
  • "Парламентская газета";
  • телеканал РЕН ТВ.
В санкционный список также внесен бывший глава российского внешнеполитического ведомства Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, политолог Дмитрий Суслов, певица Жасмин (Сара Шор).
Кроме того, канадская сторона ввела санкции против советника министра обороны Андрея Ильницкого, историка Александра Чубарьяна и программного директора "Валдая" и Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.
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После начала спецоперации Канада начала вводить ограничения в отношении России. При этом курирующий санкционную тематику в королевском банке страны Стивен Олсас признавал, что подобные меры отражаются на рядовых канадцах, в том числе из-за неизбирательности их применения.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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РоссияКанадаИгорь ИвановАндрей ИльницкийАлександр ЧубарьянРоссийский совет по международным деламМГИМОСанкции в отношении РоссииМосква
 
 
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