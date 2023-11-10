https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908725624.html

В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям

В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям - РИА Новости, 10.11.2023

В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям

Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" выступает против присоединения страны к западным антироссийским санкциям, заявила в пятницу и.о. председателя... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:20

2023-11-10T17:20

2023-11-10T17:20

молдавия

кишинев

евросоюз

майя санду

еврокомиссия

россия

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КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" выступает против присоединения страны к западным антироссийским санкциям, заявила в пятницу и.о. председателя политформирования Наталья Параска в Telegram-канале.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. "Изо всех сил мы стараемся возрождать и развивать отечественное производство, но санкции немедленно поставят на нем крест. Граждане будут лишены свободного передвижения, возникнет дефицит товаров из-за проблем с логистикой. Конечно же, обострится приднестровский вопрос. Это слишком высокая цена для Молдовы. Я, партия "Возрождение" и наш электорат категорически не согласны с попытками втянуть страну в санкционную яму. Мы будем бороться за нейтралитет Молдовы", - написала Параска.Она отметила, что Молдавия все еще "недостаточно хороша" для Евросоюза, но от нее требуют соблюдения санкций ЕС против России. "Это ли не подмена понятий и неприкрытое политическое лукавство? Нас пытаются толкать к разрыву отношений с Москвой, не беря во внимание реальные последствия для республики. Ограничения, соблюдение которых ждут от Кишинева, станут настолько тяжким бременем, что молдавская экономика не сможет его вынести", - подчеркнула Параска. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

молдавия

кишинев

россия

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молдавия, кишинев, евросоюз, майя санду, еврокомиссия, россия