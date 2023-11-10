Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908725624.html
В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям
В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям - РИА Новости, 10.11.2023
В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям
Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" выступает против присоединения страны к западным антироссийским санкциям, заявила в пятницу и.о. председателя... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:20
2023-11-10T17:20
молдавия
кишинев
евросоюз
майя санду
еврокомиссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" выступает против присоединения страны к западным антироссийским санкциям, заявила в пятницу и.о. председателя политформирования Наталья Параска в Telegram-канале.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. "Изо всех сил мы стараемся возрождать и развивать отечественное производство, но санкции немедленно поставят на нем крест. Граждане будут лишены свободного передвижения, возникнет дефицит товаров из-за проблем с логистикой. Конечно же, обострится приднестровский вопрос. Это слишком высокая цена для Молдовы. Я, партия "Возрождение" и наш электорат категорически не согласны с попытками втянуть страну в санкционную яму. Мы будем бороться за нейтралитет Молдовы", - написала Параска.Она отметила, что Молдавия все еще "недостаточно хороша" для Евросоюза, но от нее требуют соблюдения санкций ЕС против России. "Это ли не подмена понятий и неприкрытое политическое лукавство? Нас пытаются толкать к разрыву отношений с Москвой, не беря во внимание реальные последствия для республики. Ограничения, соблюдение которых ждут от Кишинева, станут настолько тяжким бременем, что молдавская экономика не сможет его вынести", - подчеркнула Параска. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html
https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, евросоюз, майя санду, еврокомиссия, россия
Молдавия, Кишинев, Евросоюз, Майя Санду, Еврокомиссия, Россия
В Молдавии выступили против присоединения к антироссийским санкциям

Партия Возрождение выступила против присоединения Молдавии к санкциям против РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" выступает против присоединения страны к западным антироссийским санкциям, заявила в пятницу и.о. председателя политформирования Наталья Параска в Telegram-канале.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Германии заявили об ущербе от антироссийских санкций
27 октября, 13:46
"Изо всех сил мы стараемся возрождать и развивать отечественное производство, но санкции немедленно поставят на нем крест. Граждане будут лишены свободного передвижения, возникнет дефицит товаров из-за проблем с логистикой. Конечно же, обострится приднестровский вопрос. Это слишком высокая цена для Молдовы. Я, партия "Возрождение" и наш электорат категорически не согласны с попытками втянуть страну в санкционную яму. Мы будем бороться за нейтралитет Молдовы", - написала Параска.
Она отметила, что Молдавия все еще "недостаточно хороша" для Евросоюза, но от нее требуют соблюдения санкций ЕС против России. "Это ли не подмена понятий и неприкрытое политическое лукавство? Нас пытаются толкать к разрыву отношений с Москвой, не беря во внимание реальные последствия для республики. Ограничения, соблюдение которых ждут от Кишинева, станут настолько тяжким бременем, что молдавская экономика не сможет его вынести", - подчеркнула Параска.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Америка признала поражение в санкционной войне с Россией
3 октября, 08:00
 
МолдавияКишиневЕвросоюзМайя СандуЕврокомиссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала