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Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 10.11.2023
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13:15 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908640238.html
Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций
Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 10.11.2023
Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций
Брожения в ЕС видны невооруженным глазом, многие начинают понимать, что санкции бьют по ним самим, а для России они оказались не такими болезненными, заявил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:15
2023-11-10T13:15
евросоюз
еврокомиссия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
россия
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Брожения в ЕС видны невооруженным глазом, многие начинают понимать, что санкции бьют по ним самим, а для России они оказались не такими болезненными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз. "Определенные, скажем так, брожения относительно санкций в стане ЕС видны невооруженным глазом. Многие прозревают и понимают, что санкции, во-первых, бьют по ним самим, а во-вторых, санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными. Более того, они, собственно, подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала. Они все больше начинают это понимать, и это так или иначе находит свое отражение в документах, в заявлениях и так далее и тому подобное", - сказал Песков.
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евросоюз, еврокомиссия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, россия, в мире
Евросоюз, Еврокомиссия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Россия, В мире
Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций

Песков: в ЕС многие начали понимать, что санкции бьют по ним самим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Брожения в ЕС видны невооруженным глазом, многие начинают понимать, что санкции бьют по ним самим, а для России они оказались не такими болезненными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.
"Определенные, скажем так, брожения относительно санкций в стане ЕС видны невооруженным глазом. Многие прозревают и понимают, что санкции, во-первых, бьют по ним самим, а во-вторых, санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными. Более того, они, собственно, подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала. Они все больше начинают это понимать, и это так или иначе находит свое отражение в документах, в заявлениях и так далее и тому подобное", - сказал Песков.
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