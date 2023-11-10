https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908640238.html

Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций

Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 10.11.2023

Песков заявил о брожениях в ЕС из-за антироссийских санкций

Брожения в ЕС видны невооруженным глазом, многие начинают понимать, что санкции бьют по ним самим, а для России они оказались не такими болезненными, заявил... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:15

2023-11-10T13:15

2023-11-10T13:15

евросоюз

еврокомиссия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

россия

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Брожения в ЕС видны невооруженным глазом, многие начинают понимать, что санкции бьют по ним самим, а для России они оказались не такими болезненными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз. "Определенные, скажем так, брожения относительно санкций в стане ЕС видны невооруженным глазом. Многие прозревают и понимают, что санкции, во-первых, бьют по ним самим, а во-вторых, санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными. Более того, они, собственно, подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала. Они все больше начинают это понимать, и это так или иначе находит свое отражение в документах, в заявлениях и так далее и тому подобное", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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евросоюз, еврокомиссия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, россия, в мире