https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908635469.html

Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков

Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023

Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков

Запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а сам Евросоюз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:01

2023-11-10T13:01

2023-11-10T13:10

евросоюз

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а сам Евросоюз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций ЕС против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз."Справедливости ради, тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС. Хотелось бы так поправить европарламентариев", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908475893.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире, дмитрий песков