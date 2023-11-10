Рейтинг@Mail.ru
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 10.11.2023 (обновлено: 13:10 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908635469.html
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков
Запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а сам Евросоюз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:01
2023-11-10T13:10
евросоюз
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а сам Евросоюз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций ЕС против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз."Справедливости ради, тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС. Хотелось бы так поправить европарламентариев", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908475893.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, дмитрий песков
Евросоюз, В мире, Дмитрий Песков
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков

Песков: запрет на въезд российских машин дискредитирует не санкции, а ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а сам Евросоюз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций ЕС против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.
"Справедливости ради, тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС. Хотелось бы так поправить европарламентариев", - сказал Песков.
Директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин
Запад осознал слабый эффект антироссийских санкций, заявили в ЦЭМИ РАН
Вчера, 18:02
 
ЕвросоюзВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала