https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908635469.html
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков
Запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а сам Евросоюз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:01
2023-11-10T13:01
2023-11-10T13:10
евросоюз
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами дискредитирует не санкции, а сам Евросоюз, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций ЕС против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз."Справедливости ради, тут можно только маленькую ремарку: запрет на въезд машин с нашими номерами дискредитирует не санкции, дискредитирует ЕС. Хотелось бы так поправить европарламентариев", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908475893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, дмитрий песков
Евросоюз, В мире, Дмитрий Песков
Запрет на въезд российских машин дискредитирует ЕС, заявил Песков
Песков: запрет на въезд российских машин дискредитирует не санкции, а ЕС