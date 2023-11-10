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На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
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13:32 10.11.2023 (обновлено: 14:43 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/samolet-1908646970.html
На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2
На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023
На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2
Чукотские спасатели нашли числившийся пропавшим самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:32
2023-11-10T14:43
чукотка
ан-2
происшествия
певек
полярный
владислав кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Чукотские спасатели нашли числившийся пропавшим самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале."Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир — живы, однако получили ранения различной степени тяжести", — говорится в публикации.В момент обнаружения на борту находились второй пилот и пассажир, а капитан судна пешком отправился искать место для связи. За ним выдвинулась поисковая группа.Как рассказали ранее РИА Новости в региональном управлении МЧС, самолет перестал выходить на связь, на его поиски направили вертолет, а также вездеход ТРЭКОЛ. Позже Кузнецов уточнил, что вертолет со спасателями отозван из-за непогоды.Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек — Полярный — Певек.
https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html
чукотка
певек
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чукотка, ан-2, происшествия, певек, полярный, владислав кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чукотка, Ан-2, Происшествия, Певек, Полярный, Владислав Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2

На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2, все трое находившихся на борту живы

CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Чукотские спасатели нашли числившийся пропавшим самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.
"Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир — живы, однако получили ранения различной степени тяжести", — говорится в публикации.
В момент обнаружения на борту находились второй пилот и пассажир, а капитан судна пешком отправился искать место для связи. За ним выдвинулась поисковая группа.
Как рассказали ранее РИА Новости в региональном управлении МЧС, самолет перестал выходить на связь, на его поиски направили вертолет, а также вездеход ТРЭКОЛ. Позже Кузнецов уточнил, что вертолет со спасателями отозван из-за непогоды.
Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту ПевекПолярный — Певек.
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ЧукоткаАн-2ПроисшествияПевекПолярныйВладислав КузнецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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