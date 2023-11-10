https://ria.ru/20231110/samolet-1908646970.html

На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2

На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2 - РИА Новости, 10.11.2023

На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2

Чукотские спасатели нашли числившийся пропавшим самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:32

2023-11-10T13:32

2023-11-10T14:43

чукотка

ан-2

происшествия

певек

полярный

владислав кузнецов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Чукотские спасатели нашли числившийся пропавшим самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале."Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир — живы, однако получили ранения различной степени тяжести", — говорится в публикации.В момент обнаружения на борту находились второй пилот и пассажир, а капитан судна пешком отправился искать место для связи. За ним выдвинулась поисковая группа.Как рассказали ранее РИА Новости в региональном управлении МЧС, самолет перестал выходить на связь, на его поиски направили вертолет, а также вездеход ТРЭКОЛ. Позже Кузнецов уточнил, что вертолет со спасателями отозван из-за непогоды.Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек — Полярный — Певек.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843716915.html

чукотка

певек

полярный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чукотка, ан-2, происшествия, певек, полярный, владислав кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)