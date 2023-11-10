В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году
Премьер Италии объявила время и место проведения саммита G7 в 2024 году
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 10 ноя – РИА Новости. Встреча лидеров "Большой семерки" в 2024 году под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия, сообщила премьер-министр Джорджа Мелони.
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"Африка и тема миграции будут центральными во время председательства Италии в G7. Повестка будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств. Центральным моментом будет встреча лидеров, которая пройдет с 13 по 15 июня в Апулии в долине Итрии в (курорте) Борго-Эньяция", - заявила Мелони в видеоролике, посвященном работе правительства. "Борго-Эньяция" представляет собой пятизвездочный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи неподалеку от побережья Адриатического моря.
Приоритетами итальянского председательства в "Семерке", говорила ранее премьер, станут поддержка Украины, энергетическая и экономическая безопасность, миграция и Африка. C обострением конфликта на Ближнем Востоке представители итальянского руководства добавили в повестку предстоящего представительства работу над миром в этом регионе.
В среду министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что встреча МИД "Большой семерки" в 2024 году пройдет в апреле на острове Капри. По словам Таяни, встреча по "международной торговле" состоится в области Калабрии, по "международном сотрудничеству" - в Абруццо. Еще одно мероприятие планируется провести в столичной области Лацио.