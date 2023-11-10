https://ria.ru/20231110/rossiyane-1908564067.html

Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах"

Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах" - РИА Новости, 10.11.2023

Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах"

Россияне, получившие возможность покинуть сектор Газа в пятницу, прибывают на пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:30

2023-11-10T09:30

2023-11-10T10:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

египет

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908564299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25ac097eaa3830a80a3b5abd9d62032d.jpg

ГАЗА, 10 ноя — РИА Новости. Россияне, получившие возможность покинуть сектор Газа в пятницу, прибывают на пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом, передает корреспондент РИА Новости.Всего одобрение со стороны израильских властей получили более 80 российских граждан.После пересечения КПП их встретят представители посольства России в Египте и МЧС."Рафах" — единственный пограничный переход между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. Тогда же началась эвакуация раненых из анклава.На прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из сектора Газа числятся около 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.Как заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию может потребоваться до двух недель. По ее словам, такая логика недопустима.

https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908485981.html

россия

египет

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, египет, сектор газа