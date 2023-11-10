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Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах" - РИА Новости, 10.11.2023
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09:30 10.11.2023 (обновлено: 10:52 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/rossiyane-1908564067.html
Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах"
Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах" - РИА Новости, 10.11.2023
Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах"
Россияне, получившие возможность покинуть сектор Газа в пятницу, прибывают на пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:30
2023-11-10T10:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
египет
сектор газа
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ГАЗА, 10 ноя — РИА Новости. Россияне, получившие возможность покинуть сектор Газа в пятницу, прибывают на пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом, передает корреспондент РИА Новости.Всего одобрение со стороны израильских властей получили более 80 российских граждан.После пересечения КПП их встретят представители посольства России в Египте и МЧС."Рафах" — единственный пограничный переход между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. Тогда же началась эвакуация раненых из анклава.На прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из сектора Газа числятся около 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.Как заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию может потребоваться до двух недель. По ее словам, такая логика недопустима.
https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908485981.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, египет, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Египет, Сектор Газа
Россияне, желающие покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах"

Россияне, которые должны покинуть сектор Газа, начали прибывать на КПП "Рафах"

© AFP 2023 / SAID KHATIBЛюди перемещаются через КПП "Рафах"
Люди перемещаются через КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Люди перемещаются через КПП "Рафах"
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ГАЗА, 10 ноя — РИА Новости. Россияне, получившие возможность покинуть сектор Газа в пятницу, прибывают на пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом, передает корреспондент РИА Новости.
Всего одобрение со стороны израильских властей получили более 80 российских граждан.
Жители Газы направляются в южную часть сектора - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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Вчера, 18:52
После пересечения КПП их встретят представители посольства России в Египте и МЧС.
"Рафах" — единственный пограничный переход между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. Тогда же началась эвакуация раненых из анклава.
На прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из сектора Газа числятся около 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.
Как заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, Москву шокировало заявление посла Израиля, что для согласования списка россиян на эвакуацию может потребоваться до двух недель. По ее словам, такая логика недопустима.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРоссияЕгипетСектор Газа
 
 
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