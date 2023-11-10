https://ria.ru/20231110/rossiyane-1908547658.html

Из сектора Газа в пятницу эвакуируют первых россиян

Из сектора Газа в пятницу эвакуируют первых россиян - РИА Новости, 10.11.2023

Из сектора Газа в пятницу эвакуируют первых россиян

Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, в пятницу покинут анклав через КПП "Рафах", сообщил информационный портал Rafah Online со ссылкой на... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T05:14

2023-11-10T05:14

2023-11-10T05:30

сектор газа

израиль

египет

раф

снг

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Первые 85 граждан России, проживающих в секторе Газа, в пятницу покинут анклав через КПП "Рафах", сообщил информационный портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа.Согласно документу, всем эвакуируемым, среди которых есть и другие иностранцы, следует прибыть к КПП в семь утра.В списке эвакуируемых в пятницу через КПП "Рафах" в Египет числятся 85 россиян.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, но нет одобрения со стороны Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах".Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне сообщила, что Москву шокировало заявление посла Израиля о том, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. По ее словам, такая логика недопустима. Захарова добавила, что в России не понимают, почему процесс эвакуации ее граждан, несмотря на усилия Москвы, не могут разблокировать.Как заявил на прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из сектора Газа числятся порядка 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты."Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. В середине минувшей недели иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из сектора Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.

https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908485981.html

https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908476503.html

https://ria.ru/20231108/gaza-1908135883.html

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сектор газа, израиль, египет, раф, снг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире