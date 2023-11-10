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Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа" - РИА Новости, 10.11.2023
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Шоубиз
 
16:19 10.11.2023 (обновлено: 19:08 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/rodrigez-1908699949.html
Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа"
Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа" - РИА Новости, 10.11.2023
Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа"
Шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении 32-летней актрисы Екатерины Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:19
2023-11-10T19:08
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении 32-летней актрисы Екатерины Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает пресс-служба кинопрокатчика. Звезду сериалов "Универ", "Тетя Марта" и "Секретарша" телеведущий привел на светское событие в Москве спустя два месяца после развода с Анной Керимовой, с которой был в браке 16 лет.О том, какие отношения связывают шоумена и актрису, знаменитости не раскрыли. Вместо этого они радостно позировали фотографам на красной дорожке. Для выхода Родригез выбрал розовую толстовку и серые брюки, а его спутница худи, юбку и удлиненный пиджак.Тимур Родригез в разводе с сентября 2023 года. От Анны Керимовой у него два сына: Мигель и Даниэль.
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тимур родригез, знаменитости, новости шоу-бизнеса, слухи, москва
Шоубиз, Тимур Родригез, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, слухи, Москва
Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа"

Тимур Родригез после развода появился на публике с актрисой Екатериной Кабак

© Фото : Пресс-служба STARTШоумен Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Шоумен Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак на премьере драмы Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Пресс-служба START
Шоумен Тимур Родригез и актриса Екатерина Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте"
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении 32-летней актрисы Екатерины Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает пресс-служба кинопрокатчика.
Звезду сериалов "Универ", "Тетя Марта" и "Секретарша" телеведущий привел на светское событие в Москве спустя два месяца после развода с Анной Керимовой, с которой был в браке 16 лет.
О том, какие отношения связывают шоумена и актрису, знаменитости не раскрыли. Вместо этого они радостно позировали фотографам на красной дорожке.
Для выхода Родригез выбрал розовую толстовку и серые брюки, а его спутница худи, юбку и удлиненный пиджак.
Тимур Родригез в разводе с сентября 2023 года. От Анны Керимовой у него два сына: Мигель и Даниэль.
Певец Тимур Родригез с женой Анной Керимовой на премьере фильма Жизнь впереди режиссера Карена Оганесяна в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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