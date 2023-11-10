https://ria.ru/20231110/rodrigez-1908699949.html

Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа"

Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа" - РИА Новости, 10.11.2023

Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа"

Шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении 32-летней актрисы Екатерины Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:19

2023-11-10T16:19

2023-11-10T19:08

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении 32-летней актрисы Екатерины Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает пресс-служба кинопрокатчика. Звезду сериалов "Универ", "Тетя Марта" и "Секретарша" телеведущий привел на светское событие в Москве спустя два месяца после развода с Анной Керимовой, с которой был в браке 16 лет.О том, какие отношения связывают шоумена и актрису, знаменитости не раскрыли. Вместо этого они радостно позировали фотографам на красной дорожке. Для выхода Родригез выбрал розовую толстовку и серые брюки, а его спутница худи, юбку и удлиненный пиджак.Тимур Родригез в разводе с сентября 2023 года. От Анны Керимовой у него два сына: Мигель и Даниэль.

https://ria.ru/20230911/rodrigez-1895590081.html

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Алёна Пава

тимур родригез, знаменитости, новости шоу-бизнеса, слухи, москва