https://ria.ru/20231110/rodrigez-1908699949.html
Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа"
Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа" - РИА Новости, 10.11.2023
Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа"
Шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении 32-летней актрисы Екатерины Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:19
2023-11-10T16:19
2023-11-10T19:08
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении 32-летней актрисы Екатерины Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает пресс-служба кинопрокатчика. Звезду сериалов "Универ", "Тетя Марта" и "Секретарша" телеведущий привел на светское событие в Москве спустя два месяца после развода с Анной Керимовой, с которой был в браке 16 лет.О том, какие отношения связывают шоумена и актрису, знаменитости не раскрыли. Вместо этого они радостно позировали фотографам на красной дорожке. Для выхода Родригез выбрал розовую толстовку и серые брюки, а его спутница худи, юбку и удлиненный пиджак.Тимур Родригез в разводе с сентября 2023 года. От Анны Керимовой у него два сына: Мигель и Даниэль.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур родригез, знаменитости, новости шоу-бизнеса, слухи, москва
Шоубиз, Тимур Родригез, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, слухи, Москва
Тимур Родригез после развода вышел в свет с актрисой из "Универа"
Тимур Родригез после развода появился на публике с актрисой Екатериной Кабак
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Шоумен Тимур Родригез появился на публике в сопровождении 32-летней актрисы Екатерины Кабак на премьере драмы "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает пресс-служба кинопрокатчика.
Звезду сериалов "Универ", "Тетя Марта" и "Секретарша" телеведущий привел на светское событие в Москве спустя два месяца после развода с Анной Керимовой, с которой был в браке 16 лет.
О том, какие отношения связывают шоумена и актрису, знаменитости не раскрыли. Вместо этого они радостно позировали фотографам на красной дорожке.
Для выхода Родригез
выбрал розовую толстовку и серые брюки, а его спутница худи, юбку и удлиненный пиджак.
Тимур Родригез в разводе с сентября 2023 года. От Анны Керимовой у него два сына: Мигель и Даниэль.
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака