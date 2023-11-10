https://ria.ru/20231110/rafakh-1908768827.html

Работа КПП "Рафах" 10 ноября была заблокирована

Работа КПП "Рафах" 10 ноября была заблокирована - РИА Новости, 10.11.2023

Работа КПП "Рафах" 10 ноября была заблокирована

Работа КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа оказалась заблокирована в пятницу, Москва в контактах с Израилем, Египтом и палестинскими представителями... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:44

2023-11-10T19:44

2023-11-10T19:44

в мире

египет

москва

израиль

михаил богданов

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Работа КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа оказалась заблокирована в пятницу, Москва в контактах с Израилем, Египтом и палестинскими представителями работает над решением проблем, чтобы осуществить эвакуацию своих граждан, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По словам Богданова, проблема возникла из-за того, что для эвакуации раненых в каретах скорой помощи необходимо было получение разрешения на их выезд, в результате обычные граждане также не смогли пройти через КПП. "КПП "Рафах" оказался заблокированным и, к сожалению, некоторые представители местных властей сделали увязку - выход иностранных граждан с территории (с выездом раненных). Сейчас проблемы решаются. На мой взгляд, абсолютно неприемлемо делать из одной проблемы другую проблему и делать увязку, что выезд раненых и больных - а их обязательно надо вывести, но это не значит, что проблемы с этим вопросом надо увязывать с вопросом выезда граждан и делать из них как бы заложников", - сказал Богданов. "Если как сегодня планировалось 80-90 человек, то (эвакуация займёт - ред.) три дня, может чуть побольше. Это зависит от пропускной способности самого КПП. Если пойдет нормально все. Мы надеялись, что сегодня начнётся устойчивый процесс, но возникла проблема, которую мы сейчас решаем в контактах со всеми - и израильской стороной, и с египетской, и с палестинской", - добавил Богданов.

https://ria.ru/20231110/spetsbort-1908579998.html

египет

москва

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, египет, москва, израиль, михаил богданов, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)