https://ria.ru/20231110/putin-1908637459.html

В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции Путина

В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции Путина - РИА Новости, 10.11.2023

В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции Путина

Даты проведения прямой линии с президентом пока неизвестны, журналистов оповестят о них своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:07

2023-11-10T13:07

2023-11-10T13:07

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Даты проведения прямой линии с президентом пока неизвестны, журналистов оповестят о них своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Своевременно сориентируем. Не забегайте вперёд. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даём вам даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает", – сказал Песков в ответ на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.Ранее газеты писали о том, что большая пресс-конференция президента будет совмещена с прямой линией в этом году и пройдет 14 декабря.

https://ria.ru/20231017/putin-1903250268.html

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владимир путин, россия, политика