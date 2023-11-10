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В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции Путина - РИА Новости, 10.11.2023
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13:07 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/putin-1908637459.html
В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции Путина
В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции Путина - РИА Новости, 10.11.2023
В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции Путина
Даты проведения прямой линии с президентом пока неизвестны, журналистов оповестят о них своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:07
2023-11-10T13:07
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Даты проведения прямой линии с президентом пока неизвестны, журналистов оповестят о них своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Своевременно сориентируем. Не забегайте вперёд. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даём вам даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает", – сказал Песков в ответ на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.Ранее газеты писали о том, что большая пресс-конференция президента будет совмещена с прямой линией в этом году и пройдет 14 декабря.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции Путина

Песков: дата прямой линии и пресс-конференции Путина пока неизвестна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Даты проведения прямой линии с президентом пока неизвестны, журналистов оповестят о них своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Своевременно сориентируем. Не забегайте вперёд. Мы вас держим в курсе о том, что происходит, своевременно даём вам даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает", – сказал Песков в ответ на вопрос о дате прямой линии и пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее газеты писали о том, что большая пресс-конференция президента будет совмещена с прямой линией в этом году и пройдет 14 декабря.
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