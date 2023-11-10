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Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.11.2023
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10:23 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/putin-1908582565.html
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.11.2023
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (79,2%) доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 75,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:23
2023-11-10T10:23
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (79,2%) доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 75,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным опроса, президенту доверяют 79,2%, не доверяют 16,2%. Его деятельность одобряют 75,6% опрошенных, не одобряют - 14,2%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 30 октября по 5 ноября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ: 79,2% россиян доверяют Путину, 75,6% одобряют его деятельность

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (79,2%) доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 75,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, президенту доверяют 79,2%, не доверяют 16,2%. Его деятельность одобряют 75,6% опрошенных, не одобряют - 14,2%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 30 октября по 5 ноября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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