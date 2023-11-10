https://ria.ru/20231110/putin-1908576610.html

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 10.11.2023

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 80% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:03

2023-11-10T10:03

2023-11-10T10:03

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 80% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). О доверии к президенту заявили 77% опрошенных. Скорее не доверяют ему 13%. Ещё 10% затруднились с ответом. Большинство опрошенных (80%) считают, что Путин работает скорее хорошо на своем посту, 10% - что скорее плохо. Опрос "ФОМнибус" проведен 3-5 ноября. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231110/putin-1908543421.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, политика