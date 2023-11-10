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Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
Российские военные поразили восемь районов скопления живой силы и техники украинских войск на краснолиманском направлении и нанесли удары по четырем... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:03
2023-11-10T05:03
2023-11-10T05:03
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военные поразили восемь районов скопления живой силы и техники украинских войск на краснолиманском направлении и нанесли удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника", - сказал Савчук. Он добавил, что бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам противника в районе Серебрянки. Российские средства ПВО сбили два беспилотника в районе Кременной. По его словам, потери противника составили до 160 военных. Кроме того, уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777.
https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907579490.html
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кременная, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
На Краснолиманском направлении поражены четыре командных пункта ВСУ