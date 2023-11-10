Рейтинг@Mail.ru
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/punkt-1908546860.html
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
Российские военные поразили восемь районов скопления живой силы и техники украинских войск на краснолиманском направлении и нанесли удары по четырем... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:03
2023-11-10T05:03
специальная военная операция на украине
кременная
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906851261_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_51bbdb50511c7220e3f337147fdf43e1.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военные поразили восемь районов скопления живой силы и техники украинских войск на краснолиманском направлении и нанесли удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника", - сказал Савчук. Он добавил, что бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам противника в районе Серебрянки. Российские средства ПВО сбили два беспилотника в районе Кременной. По его словам, потери противника составили до 160 военных. Кроме того, уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777.
https://ria.ru/20231105/spetsoperatsiya-1907579490.html
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906851261_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_273964860b097083916fdca3466d982f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кременная, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

На Краснолиманском направлении поражены четыре командных пункта ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военные поразили восемь районов скопления живой силы и техники украинских войск на краснолиманском направлении и нанесли удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника", - сказал Савчук.
Он добавил, что бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам противника в районе Серебрянки. Российские средства ПВО сбили два беспилотника в районе Кременной.
По его словам, потери противника составили до 160 военных. Кроме того, уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777.
Артиллеристы ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
5 ноября, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала