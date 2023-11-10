https://ria.ru/20231110/proval-1908644003.html

Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ

Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ

Долгожданное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом, пишет британская газета The Economist. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:26

2023-11-10T13:26

2023-11-10T13:26

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Долгожданное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом, пишет британская газета The Economist."Наши данные показывают, что закончилось крупное контрнаступление", — говорится в материале.Используя информацию со спутниковых систем, журналисты утверждают, что интенсивность боев с 13 октября значительно уменьшилась, что говорит о замедлении продвижения украинский войск."Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся четвертого июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны", — написали обозреватели.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

https://ria.ru/20231110/granitsy-1908607648.html

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политика, в мире, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина