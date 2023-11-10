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Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
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13:26 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/proval-1908644003.html
Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ
Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ
Долгожданное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом, пишет британская газета The Economist. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:26
2023-11-10T13:26
политика
в мире
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Долгожданное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом, пишет британская газета The Economist.&quot;Наши данные показывают, что закончилось крупное контрнаступление&quot;, — говорится в материале.Используя информацию со спутниковых систем, журналисты утверждают, что интенсивность боев с 13 октября значительно уменьшилась, что говорит о замедлении продвижения украинский войск.&quot;Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся четвертого июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны&quot;, — написали обозреватели.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
https://ria.ru/20231110/granitsy-1908607648.html
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политика, в мире, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина
Политика, В мире, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина
Данные не врут. СМИ признали крупный провал ВСУ

The Economist: контрнаступление ВСУ завершилось провалом

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г. - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Долгожданное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось провалом, пишет британская газета The Economist.
«

"Наши данные показывают, что закончилось крупное контрнаступление", — говорится в материале.

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Используя информацию со спутниковых систем, журналисты утверждают, что интенсивность боев с 13 октября значительно уменьшилась, что говорит о замедлении продвижения украинский войск.
«

"Долгожданное контрнаступление, наконец-то начавшееся четвертого июня, провалилось, и территориальные успехи оказались незначительны", — написали обозреватели.

Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
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