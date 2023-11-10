https://ria.ru/20231110/progress-1908752297.html

Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 10.11.2023

Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос" в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:23

2023-11-10T18:23

2023-11-10T18:32

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос" в телеграм-канале ведомства."Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.Отмечается, что двигатели корабля были включены в 18:07 мск. Они проработали 316,5 секунды, благодаря чему высота орбиты МКС возросла на 900 метров."Параметры орбиты после коррекции: минимальная высота 419,1 км; максимальная 436,1 км", - уточнили в Роскосмосе.В ночь на 10 ноября была проведена плановая коррекция орбиты МКС перед прибытием нового грузовика "Прогресс МС-25" (полёт ожидается 1 декабря). Её также провели с помощью двигателей "Прогресса МС-24".

https://ria.ru/20231110/mks-1908536439.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, роскосмос, россия