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Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 10.11.2023
Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос" в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:23
2023-11-10T18:23
2023-11-10T18:32
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос" в телеграм-канале ведомства."Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.Отмечается, что двигатели корабля были включены в 18:07 мск. Они проработали 316,5 секунды, благодаря чему высота орбиты МКС возросла на 900 метров."Параметры орбиты после коррекции: минимальная высота 419,1 км; максимальная 436,1 км", - уточнили в Роскосмосе.В ночь на 10 ноября была проведена плановая коррекция орбиты МКС перед прибытием нового грузовика "Прогресс МС-25" (полёт ожидается 1 декабря). Её также провели с помощью двигателей "Прогресса МС-24".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, роскосмос, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия
Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Роскосмос: корабль Прогресс МС-24 увел МКС от столкновения с космическим мусором