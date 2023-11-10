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Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 10.11.2023
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Наука
 
18:23 10.11.2023 (обновлено: 18:32 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/progress-1908752297.html
Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором - РИА Новости, 10.11.2023
Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос" в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:23
2023-11-10T18:32
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос" в телеграм-канале ведомства."Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.Отмечается, что двигатели корабля были включены в 18:07 мск. Они проработали 316,5 секунды, благодаря чему высота орбиты МКС возросла на 900 метров.&quot;Параметры орбиты после коррекции: минимальная высота 419,1 км; максимальная 436,1 км&quot;, - уточнили в Роскосмосе.В ночь на 10 ноября была проведена плановая коррекция орбиты МКС перед прибытием нового грузовика "Прогресс МС-25" (полёт ожидается 1 декабря). Её также провели с помощью двигателей "Прогресса МС-24".
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Грузовик "Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Роскосмос: корабль Прогресс МС-24 увел МКС от столкновения с космическим мусором

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС"
Грузовой корабль Прогресс МС - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Грузовой корабль "Прогресс МС". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос" в телеграм-канале ведомства.
«
"Прогресс МС-24" увёл МКС от столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двигатели корабля были включены в 18:07 мск. Они проработали 316,5 секунды, благодаря чему высота орбиты МКС возросла на 900 метров.
«

"Параметры орбиты после коррекции: минимальная высота 419,1 км; максимальная 436,1 км", - уточнили в Роскосмосе.

В ночь на 10 ноября была проведена плановая коррекция орбиты МКС перед прибытием нового грузовика "Прогресс МС-25" (полёт ожидается 1 декабря). Её также провели с помощью двигателей "Прогресса МС-24".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Орбиту МКС подняли на 2,5 километра перед прибытием "Прогресса МС-25"
00:37
 
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