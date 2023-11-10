https://ria.ru/20231110/produkty-1908791205.html

ООН: в Газе закончились мука, яйца и молочные продукты

ООН: в Газе закончились мука, яйца и молочные продукты - РИА Новости, 10.11.2023

ООН: в Газе закончились мука, яйца и молочные продукты

Яйца, молочные продукты и пшеничная мука больше не доступны в магазинах Газы, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T23:48

2023-11-10T23:48

2023-11-10T23:48

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905423813_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_39686c7b77f8782c77a17db281ecdefb.jpg

ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости. Яйца, молочные продукты и пшеничная мука больше не доступны в магазинах Газы, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Некоторые основные продукты питания, такие как рис и растительное масло, на рынке практически закончились. Другие товары, включая пшеничную муку, молочные продукты, яйца и минеральную воду, исчезли с полок магазинов по всей Газе за последние два дня", - сказано в документе. УКГВ добавляет, что на севере Газы ситуация с продовольствием ухудшается, поскольку партнеры ООН не могут доставить помощь в течение последних восьми дней. Также, по данным организации, по состоянию на 9 ноября ни одна пекарня не работала из-за нехватки топлива, воды и пшеничной муки, а также из-за ударов. "На юге доступ к хлебу также затруднен, поскольку единственная действующая мельница не может работать из-за нехватки электричества и топлива. Только одна из пекарен, с которыми Всемирная продовольственная программа (ВПП) заключила контракт, наряду с восемью другими пекарнями на юге периодически поставляет хлеб в приюты для беженцев, в зависимости от наличия муки и топлива. Люди часами выстраиваются в очередь перед пекарнями, где они подвергаются авиаударам", - отмечается в отчете. В воскресенье Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что жители сектора Газа по 4-6 часов ждут в очередях за хлебом, при этом сохраняется опасность ударов по пекарням. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/zdravookhranenie-1908789362.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары израильской армии по объектам в Газе Армия Израиля опубликовала новое видео с ударами по объектам в Газе 2023-11-10T23:48 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас