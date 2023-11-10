https://ria.ru/20231110/probka-1908682332.html
Пробка на польско-украинской границе растянулась примерно на 40 километров
Пробка на польско-украинской границе растянулась примерно на 40 километров - РИА Новости, 10.11.2023
Пробка на польско-украинской границе растянулась примерно на 40 километров
Тысячи большегрузных автомобилей стоят в очереди, растянувшейся примерно на 40 километров, ожидая выезда на Украину с территории Польши, передает корреспондент... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:10
2023-11-10T15:10
2023-11-10T15:11
в мире
украина
польша
евросоюз
матеуш моравецкий
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ДОРОХУСК (Польша), 10 ноя – РИА Новости. Тысячи большегрузных автомобилей стоят в очереди, растянувшейся примерно на 40 километров, ожидая выезда на Украину с территории Польши, передает корреспондент РИА Новости. Такая ситуация возникла из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали автодорожные пункты пропуска. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускают по одному в час. В очереди застряли машины, перевозящие самый широкий спектр товаров – от легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники до строительных материалов и мебели. Примерно в 40 километрах от границы, еще до въезда в город Хельм, автодорога в сторону пункта пропуска занята припаркованными на ней фурами. Легковые автомобили, движущиеся в том же направлении, не помещаются в своей полосе движения и вынуждены ехать по встречной. Встречные же машины движутся по обочине, что делает движение очень нервным – слышны постоянные звуковые сигналы, время от времени полиция и спасатели устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий. Работник АЗС Артур говорит, что еще вчера очередь не достигала его заправки, а уже сегодня начинается не доезжая до нее. "Очередь увеличивается, но не двигается. Я вчера обслуживал тех же самых украинских водителей, что и сегодня", - говорит он. Артур уточнил, что среди дальнобойщиков самой большой популярностью на заправке пользуется не душ, а пиво. "А что им делать? Очередь не двигается, вот они и пьют пиво, хотя душ некоторым я бы прописал в первую очередь, а уже потом алкоголь", - говорит он. Польские перевозчики решились на столь крайнюю меру из-за того, что не выдерживают конкуренции с украинскими коллегами, которые после февраля 2022 года получили льготные условия работы на европейском рынке. Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. Дальнобойщик Пшемыслав, который дежурит у импровизированного блокпоста, говорит, что на Украине быстро воспользовались возможностью заниматься перевозками в Евросоюзе без разрешений. "Мы понимаем, что нужно помогать Украине, мы, кстати, пропускаем и гуманитарные и военные грузы. Но для украинцев отменили разрешения на грузоперевозки. Сначала никто не обратил на это внимания, но вдруг оказалось, что количество фирм, занимающимися грузоперевозками, не просто увеличилось, а увеличилось чуть ли не в разы", - говорит он. "У нас не стало работы, у нас не стало заработка. Правительство должно помогать Украине, но сначала заботиться о своих людях, о своих фирмах", - добавил водитель. Пшемыслав рассказал, что польские перевозчики не могут конкурировать с украинскими из-за того, что разница в оплате труда водителей достигает четырех и более раз. "Мы общаемся с водителями украинских машин, которые здесь стоят. Только что один из них рассказывал, что за две недели в дороге он зарабатывает 300 долларов. Это в четыре раза меньше, чем платит польский работодатель. Какая же здесь может быть конкуренция между фирмами?" - говорит он. Местные власти не возражают против акции протеста польских перевозчиков. Она официально зарегистрирована и может продолжаться до 3 января. "Все относятся с пониманием. Недавно приезжали из администрации Хельма, привезли нам воду, еду дрова. Все понимают наши проблемы, понимают, что это в итоге их проблемы и проблемы всей польской экономики. Поэтому нас поддерживают", - рассказал Пшемыслав. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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в мире, украина, польша, евросоюз, матеуш моравецкий
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Матеуш Моравецкий
Пробка на польско-украинской границе растянулась примерно на 40 километров
На польско-украинской границе образовалась пробка из тысячи большегрузов
ДОРОХУСК (Польша), 10 ноя – РИА Новости. Тысячи большегрузных автомобилей стоят в очереди, растянувшейся примерно на 40 километров, ожидая выезда на Украину с территории Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Такая ситуация возникла из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали автодорожные пункты пропуска. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускают по одному в час. В очереди застряли машины, перевозящие самый широкий спектр товаров – от легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники до строительных материалов и мебели.
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Примерно в 40 километрах от границы, еще до въезда в город Хельм, автодорога в сторону пункта пропуска занята припаркованными на ней фурами. Легковые автомобили, движущиеся в том же направлении, не помещаются в своей полосе движения и вынуждены ехать по встречной. Встречные же машины движутся по обочине, что делает движение очень нервным – слышны постоянные звуковые сигналы, время от времени полиция и спасатели устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий.
Работник АЗС Артур говорит, что еще вчера очередь не достигала его заправки, а уже сегодня начинается не доезжая до нее. "Очередь увеличивается, но не двигается. Я вчера обслуживал тех же самых украинских водителей, что и сегодня", - говорит он. Артур уточнил, что среди дальнобойщиков самой большой популярностью на заправке пользуется не душ, а пиво. "А что им делать? Очередь не двигается, вот они и пьют пиво, хотя душ некоторым я бы прописал в первую очередь, а уже потом алкоголь", - говорит он.
Польские перевозчики решились на столь крайнюю меру из-за того, что не выдерживают конкуренции с украинскими коллегами, которые после февраля 2022 года получили льготные условия работы на европейском рынке.
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Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине
после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.
Дальнобойщик Пшемыслав, который дежурит у импровизированного блокпоста, говорит, что на Украине быстро воспользовались возможностью заниматься перевозками в Евросоюзе без разрешений.
"Мы понимаем, что нужно помогать Украине, мы, кстати, пропускаем и гуманитарные и военные грузы. Но для украинцев отменили разрешения на грузоперевозки. Сначала никто не обратил на это внимания, но вдруг оказалось, что количество фирм, занимающимися грузоперевозками, не просто увеличилось, а увеличилось чуть ли не в разы", - говорит он.
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"У нас не стало работы, у нас не стало заработка. Правительство должно помогать Украине, но сначала заботиться о своих людях, о своих фирмах", - добавил водитель.
Пшемыслав рассказал, что польские перевозчики не могут конкурировать с украинскими из-за того, что разница в оплате труда водителей достигает четырех и более раз.
"Мы общаемся с водителями украинских машин, которые здесь стоят. Только что один из них рассказывал, что за две недели в дороге он зарабатывает 300 долларов. Это в четыре раза меньше, чем платит польский работодатель. Какая же здесь может быть конкуренция между фирмами?" - говорит он.
Местные власти не возражают против акции протеста польских перевозчиков. Она официально зарегистрирована и может продолжаться до 3 января.
"Ситуация абсурдна": Польша решила "задушить" Украину
"Все относятся с пониманием. Недавно приезжали из администрации Хельма, привезли нам воду, еду дрова. Все понимают наши проблемы, понимают, что это в итоге их проблемы и проблемы всей польской экономики. Поэтому нас поддерживают", - рассказал Пшемыслав.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка
заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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