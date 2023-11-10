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Главу сети пивных ресторанов в Приморье заподозрили в уклонении от налогов
Главу сети пивных ресторанов в Приморье заподозрили в уклонении от налогов - РИА Новости, 10.11.2023
Главу сети пивных ресторанов в Приморье заподозрили в уклонении от налогов
Директор сети пивных ресторанов Republic во Владивостоке подозревается в уклонении от уплаты налогов в общей сумме свыше 83 миллионов рублей. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:31
2023-11-10T07:31
2023-11-10T07:31
владивосток
хасанский район
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Директор сети пивных ресторанов Republic во Владивостоке подозревается в уклонении от уплаты налогов в общей сумме свыше 83 миллионов рублей. "По версии следствия, с 2018 года по 2020 год фигурант, являясь руководителем коммерческой организации, будучи персонально ответственным за производственно-хозяйственную деятельность организации и являясь единоличным распорядителем денежных средств, уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 83 миллиона рублей, то есть в особо крупном размере. Следователи провели обыск по месту проживания фигуранта, где изъято более 23 миллионов рублей и более 12 тысяч американских долларов", - сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Следствие отмечает, что по материалам сотрудников УФНС России по Приморскому краю на директора организации, оказывающей услуги общественного питания, возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о директоре известной в Приморье сети ресторанов и пивоварни Republic. Во Владивостоке у нее несколько филиалов, также работало кафе в селе Андреевка Хасанского района Приморья.
https://ria.ru/20231025/yandex-1905104857.html
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владивосток, хасанский район, происшествия
Владивосток, Хасанский район, Происшествия
Главу сети пивных ресторанов в Приморье заподозрили в уклонении от налогов
Главу сети ресторанов Republic в Приморье подозревают в уклонении от налогов