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В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом - РИА Новости, 10.11.2023
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом
Пьяного мужчину с похожим на гранату предметом задержали в Дзержинском, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:45
2023-11-10T17:45
2023-11-10T19:14
происшествия
дзержинский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пьяного мужчину с похожим на гранату предметом задержали в Дзержинском, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в городском округе Дзержинский. Десятого ноября... поступило сообщение о том, что в одну из организаций… пришёл гражданин с предметом, визуально похожим на гранату", - рассказали в ведомстве. Никто не пострадал. Полицейские доставили в отдел правонарушителя, которым оказался местный житель 1978 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По уточненным данным областного главка МВД, предметом, который принес пьяный мужчина, оказался муляж гранаты.
https://ria.ru/20231102/zaderzhanie-1907016763.html
дзержинский
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происшествия, дзержинский, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Дзержинский, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом
В Дзержинском задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом