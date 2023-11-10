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В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом - РИА Новости, 10.11.2023
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17:45 10.11.2023 (обновлено: 19:14 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/predmet-1908735782.html
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом - РИА Новости, 10.11.2023
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом
Пьяного мужчину с похожим на гранату предметом задержали в Дзержинском, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:45
2023-11-10T19:14
происшествия
дзержинский
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пьяного мужчину с похожим на гранату предметом задержали в Дзержинском, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в городском округе Дзержинский. Десятого ноября... поступило сообщение о том, что в одну из организаций… пришёл гражданин с предметом, визуально похожим на гранату", - рассказали в ведомстве. Никто не пострадал. Полицейские доставили в отдел правонарушителя, которым оказался местный житель 1978 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По уточненным данным областного главка МВД, предметом, который принес пьяный мужчина, оказался муляж гранаты.
https://ria.ru/20231102/zaderzhanie-1907016763.html
дзержинский
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, дзержинский, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Дзержинский, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом

В Дзержинском задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пьяного мужчину с похожим на гранату предметом задержали в Дзержинском, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
«
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в городском округе Дзержинский. Десятого ноября... поступило сообщение о том, что в одну из организаций… пришёл гражданин с предметом, визуально похожим на гранату", - рассказали в ведомстве.
Никто не пострадал. Полицейские доставили в отдел правонарушителя, которым оказался местный житель 1978 года рождения с признаками алкогольного опьянения.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По уточненным данным областного главка МВД, предметом, который принес пьяный мужчина, оказался муляж гранаты.
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