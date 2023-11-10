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В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину - РИА Новости, 10.11.2023
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11:09 10.11.2023 (обновлено: 11:23 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/pozhar-1908595291.html
В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину
В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину - РИА Новости, 10.11.2023
В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину
Пожарные в городе Ливны Орловской области спасли из горящей квартиры 99-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:09
2023-11-10T11:23
происшествия
орловская область
ливны
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные в городе Ливны Орловской области спасли из горящей квартиры 99-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону. "В 07.15 поступило сообщение о возгорании в квартире на 2-м этаже на улице Ленина в городе Ливны. К месту незамедлительно прибыли сотрудники 7-й ПСЧ и 8-й ПЧ Ливенского района, которыми из квартиры была спасена пожилая женщина (99 лет) и эвакуировано 7 человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано. От огня частично пострадала комната на 5 "квадратах", причина пожара устанавливается.
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происшествия, орловская область, ливны, россия
Происшествия, Орловская область, Ливны, Россия
В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину

В орловском городе Ливны из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину

© ГУМЧС России по Орловской областиТушение пожара в квартире на 2 этаже многоквартирного дома на улице Ленина в городе Ливны
Тушение пожара в квартире на 2 этаже многоквартирного дома на улице Ленина в городе Ливны
© ГУМЧС России по Орловской области
Тушение пожара в квартире на 2 этаже многоквартирного дома на улице Ленина в городе Ливны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные в городе Ливны Орловской области спасли из горящей квартиры 99-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
"В 07.15 поступило сообщение о возгорании в квартире на 2-м этаже на улице Ленина в городе Ливны. К месту незамедлительно прибыли сотрудники 7-й ПСЧ и 8-й ПЧ Ливенского района, которыми из квартиры была спасена пожилая женщина (99 лет) и эвакуировано 7 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано. От огня частично пострадала комната на 5 "квадратах", причина пожара устанавливается.
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