https://ria.ru/20231110/pozhar-1908595291.html

В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину

В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину - РИА Новости, 10.11.2023

В Орловской области из горящей квартиры спасли 99-летнюю женщину

Пожарные в городе Ливны Орловской области спасли из горящей квартиры 99-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:09

2023-11-10T11:09

2023-11-10T11:23

происшествия

орловская область

ливны

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные в городе Ливны Орловской области спасли из горящей квартиры 99-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону. "В 07.15 поступило сообщение о возгорании в квартире на 2-м этаже на улице Ленина в городе Ливны. К месту незамедлительно прибыли сотрудники 7-й ПСЧ и 8-й ПЧ Ливенского района, которыми из квартиры была спасена пожилая женщина (99 лет) и эвакуировано 7 человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано. От огня частично пострадала комната на 5 "квадратах", причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20231110/pozhar-1908559307.html

орловская область

ливны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, ливны, россия