https://ria.ru/20231110/pomosch-1908680780.html
Владимирская область отправит в зону СВО семь тонн дополнительной помощи
Владимирская область отправит в зону СВО семь тонн дополнительной помощи - РИА Новости, 10.11.2023
Владимирская область отправит в зону СВО семь тонн дополнительной помощи
Владимирская область отправит в зону спецоперации семь тонн дополнительной помощи, в боевые части передадут беспилотники, антидроновые ружья, мотопомпы,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:04
2023-11-10T15:04
2023-11-10T15:04
надежные люди
владимирская область
сергей наумов
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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Владимирская область отправит в зону спецоперации семь тонн дополнительной помощи, в боевые части передадут беспилотники, антидроновые ружья, мотопомпы, стройматериалы, сообщила пресс-служба правительства региона. "В соответствии с поручением губернатора Александра Авдеева сформирован груз для воинских частей в зоне специальной военной операции, в которых служат бойцы из Владимирской области. Гуманитарный конвой возглавит начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Сергей Наумов", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприниматели и жители области собрали "семь тонн дополнительной помощи". "В составе груза - беспилотники и антидроновые ружья, мотопомпы, стройматериалы, теплые вещи, предметы личной гигиены. А еще - большое количество сезонных маскировочных сетей, которые сплели наши волонтеры. Все это востребовано и необходимо нашим военнослужащим. Список был сформирован и тщательно выверен представителями правительства области во взаимодействии с командирами подшефных частей, где служат владимирцы", - уточняет пресс-служба. Кроме того, в зону СВО доставят местные газеты и письма бойцам, так как "моральная поддержка нужна им не меньше, чем материальная". Гумгруз будет доставлен непосредственно в боевые части и передан фактически в режиме "из рук в руки".
https://ria.ru/20230816/mariupol-1890347989.html
https://ria.ru/20231110/pomosch-1908491964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимирская область, сергей наумов
Надежные люди, Владимирская область, Сергей Наумов
Владимирская область отправит в зону СВО семь тонн дополнительной помощи
Владимирская область отправит бойцам в зону СВО семь тонн дополнительной помощи
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Владимирская область отправит в зону спецоперации семь тонн дополнительной помощи, в боевые части передадут беспилотники, антидроновые ружья, мотопомпы, стройматериалы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В соответствии с поручением губернатора Александра Авдеева сформирован груз для воинских частей в зоне специальной военной операции, в которых служат бойцы из Владимирской области. Гуманитарный конвой возглавит начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Сергей Наумов
", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предприниматели и жители области собрали "семь тонн дополнительной помощи". "В составе груза - беспилотники и антидроновые ружья, мотопомпы, стройматериалы, теплые вещи, предметы личной гигиены. А еще - большое количество сезонных маскировочных сетей, которые сплели наши волонтеры. Все это востребовано и необходимо нашим военнослужащим. Список был сформирован и тщательно выверен представителями правительства области во взаимодействии с командирами подшефных частей, где служат владимирцы", - уточняет пресс-служба.
Кроме того, в зону СВО доставят местные газеты и письма бойцам, так как "моральная поддержка нужна им не меньше, чем материальная". Гумгруз будет доставлен непосредственно в боевые части и передан фактически в режиме "из рук в руки".
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