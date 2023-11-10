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Польше приготовиться. На Западе пришли в ужас после хода Путина
Польше приготовиться. На Западе пришли в ужас после хода Путина - РИА Новости, 10.11.2023
Польше приготовиться. На Западе пришли в ужас после хода Путина
Россия может нарастить военную мощь после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), что должно обеспокоить Варшаву, заявил в интервью... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:55
2023-11-10T19:55
2023-11-10T19:57
политика
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польша
варшава
владимир путин
дмитрий песков
нато
приостановка участия россии в довсе
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия может нарастить военную мощь после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), что должно обеспокоить Варшаву, заявил в интервью Conversation политолог, эксперт по международным отношениям Кентон Уайт."Формальный выход из договора <…> должен встревожить страны Балтии и Польшу. Все, что оказывает давление на единство НАТО, является благом для Москвы", — полагает Уайт.Отмечается, что соглашение фактически не соблюдалось странами НАТО уже несколько лет. США, в свою очередь, перестали ему следовать еще с 2011 года.Уайт убежден, что прекращение ДОВСЕ будет существенной нагрузкой на Североатлантический альянс, а для России сыграет положительную роль.Москва много раз указывала на отсутствие агрессивных намерений в отношении каких-либо государств. При этом в Кремле не раз отмечали, что Североатлантический альянс, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию, что не может принести большей безопасности Европе.В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции — "последняя капля", сделавшая необходимым прекращение договора.В связи с выходом Москвы из ДОВСЕ российский МИД добавил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти всех стран блока продемонстрировали полную недоговороспособность.
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908752956.html
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политика, россия, польша, варшава, владимир путин, дмитрий песков, нато, приостановка участия россии в довсе
Политика, Россия, Польша, Варшава, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Приостановка участия России в ДОВСЕ
Польше приготовиться. На Западе пришли в ужас после хода Путина
Conversation: Польше нужно бояться усиления России после ее выхода из ДОВСЕ