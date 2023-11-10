https://ria.ru/20231110/polsha-1908669334.html

Три оппозиционные объединения Польши подписали коалиционное соглашение

Три оппозиционные объединения Польши подписали коалиционное соглашение - РИА Новости, 10.11.2023

Три оппозиционные объединения Польши подписали коалиционное соглашение

Прошедшие в польский парламент по итогам выборов 15 октября оппозиционные объединения "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" подписали коалиционное... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:26

2023-11-10T14:26

2023-11-10T14:46

в мире

польша

дональд туск

европейский совет

евросоюз

матеуш моравецкий

право и справедливость

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ВАРШАВА, 10 ноя - РИА Новости. Прошедшие в польский парламент по итогам выборов 15 октября оппозиционные объединения "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство, церемония подписания состоялась в сенате и транслировалась телеканалом TVP."Мы подписываем текст коалиционного соглашения. Это сборник опорных пунктов сотрудничества после получения от президента возможности создания правительства", - сказал глава "Гражданской коалиции", экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск. "Независимо от того, как долго нам придется ждать решений президента, мы готовы взять на себя ответственность за будущее", - добавил он.По его словам, переговоры партнеров по коалиции проходили в атмосфере взаимного доверия. "Мы договорились все четыре года работать над благополучием полек и поляков", - резюмировал Туск."Это соглашение очень широкого компромисса", - сказал представитель левых сил Влодимеж Чажастый, выразив уверенность, что соглашение даст Польше возможность быть "толерантной, открытой, ответственной страной с сильным местом в рамках структур ЕС и серьезным игроком на международной арене". При этом политик не исключил, что многие положения договора нужно будет в будущем доработать.По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.После выборов польская оппозиция договорилась, что будет выдвигать на пост премьер-министра бывшего главу Европейского совета, Дональда Туска. Дуда же заявил, что выдвигает на эту должность нынешнего премьера Матеуша Моравецкого. Если оппозиция в ходе голосования заблокирует кандидатуру Моравецкого, право предложить своего премьера перейдет к парламенту и президенту придется ее утвердить. Тогда свой кабинет министров сможет предложить Туск.

https://ria.ru/20231108/polsha-1908096007.html

https://ria.ru/20231106/poland-1907782370.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, дональд туск, европейский совет, евросоюз, матеуш моравецкий, право и справедливость