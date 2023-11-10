https://ria.ru/20231110/politika-1908435420.html

"Будет ли Киев украинским". Почему помощь США Зеленскому забуксовала

"Будет ли Киев украинским". Почему помощь США Зеленскому забуксовала - РИА Новости, 10.11.2023

"Будет ли Киев украинским". Почему помощь США Зеленскому забуксовала

Американские законодатели снова не сошлись по вопросу поддержки союзников — сенат заблокировал помощь Израилю без привязки к Украине. Фактически Вашингтон... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:09

в мире

украина

киев

майк джонсон

джо байден

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58814f08e8986e9d31d61277343d4c4a.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские законодатели снова не сошлись по вопросу поддержки союзников — сенат заблокировал помощь Израилю без привязки к Украине. Фактически Вашингтон загнал себя в ловушку. О перспективах преодоления кризиса и возможных последствиях — в материале РИА Новости.Кто из союзников важнееПакет Тель-Авиву на 14 миллиардов долларов предложил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Белый дом и Демпартия настаивали на 106 миллиардах для Израиля, Украины, а также Тайваня и пограничной службы. Причем львиная доля — более 60 миллиардов — предназначалась Киеву. Конгресс, где большинство у республиканцев, это отклонил и утвердил вариант однопартийца.Но в сенате преимущество у демократов. И они завернули израильский пакет."Наши союзники на Украине могут позволить себе отсрочку не больше, чем наши союзники в Израиле", — пояснила сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая комитет по ассигнованиям. "В ближайшие несколько недель придется говорить о том, будет ли Киев в следующем году украинским или российским. Вот насколько серьезно положение", — добавил другой демократ, Крис Мерфи.Кроме того, республиканцы собирались взять средства для Тель-Авива из 80 миллиардов, выделенных на модернизацию Налогового управления США (IRS) почти год назад. Это демократов тоже не устраивает. Джонсон и его сторонники, в свою очередь, напоминают: "просто печатать деньги" нельзя. По словам спикера, надо не только "позаботиться о союзниках и обязательствах", но и "привести в порядок собственную финансовую систему". "Не забывайте про федеральный долг в 33,6 триллиона", — призвал он. Что касается IRS, то, по мнению республиканцев, 80 миллиардов для них — слишком много.В поисках компромиссаДалеко не все американские законодатели одобряют безудержное финансирование Киева. Многие недовольны непрозрачностью этого механизма. Тот же Джонсон настаивает на тщательном мониторинге распределения средств.Одновременно группа сенаторов-республиканцев опубликовала предложения по укреплению безопасности границ — в качестве условия помощи Украине. Среди главных пожеланий: возобновление строительства стены между США и Мексикой, сокращение программы условно-досрочного освобождения для нелегалов и разработка новых критериев при получении мигрантами права на убежище. "Мы не собираемся заниматься безопасностью других стран, не обезопасив свою", — сказал один из авторов инициативы Джим Ланкфорд. "Мы не хотим упустить возможность решить одну из наших проблем без особых затрат. И я не думаю, что это помешает нам выполнить наши обязательства", — подчеркнул лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, к слову, горячий сторонник Украины. Расчет "слонов" прост: если позволить демократам вписать поддержку Киева в "пограничный" пакет, то, вероятно, удастся провести и отдельный законопроект по Израилю. Джонсон уже пообещал поднять этот вопрос в палате представителей.Однако демократы непримиримы. Для них нынешние предложения по границе — компиляция прошлых идей республиканцев, уже отвергнутых. Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер считает попытки "определять финансирование Украины крайне правой пограничной политикой, которая никогда не пройдет через конгресс, огромной ошибкой".Что дальше?Несмотря на межпартийные трения, в которых теперь разменной монетой выступает и помощь Киеву, и граница с Мексикой, и IRS, демократы заинтересованы в скорейшем разрешении кризиса. Уже 17 ноября истекает срок временного государственного финансирования. Если не решить денежные вопросы к этой дате, страну ждет шатдаун — закрытие части госучреждений с принудительной отправкой служащих в неоплачиваемый отпуск. Республиканцы понимают, что эту крайне непопулярную меру Белый дом постарается избежать. И нынешний торг — способ потянуть время.Израиль без средств, конечно, не останется. Тем более что сейчас речь идет именно об экстренной помощи.Для Байдена долгие разборки в конгрессе крайне опасны. И не только из-за перспективы шатдауна. Белый дом неоднократно заверял Тель-Авив во всемерной поддержке, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби гарантировал: средств хватит и Израилю, и Украине. Но противодействие республиканцев высветило слабости руководства, неспособного одновременно решать внешние и внутренние проблемы.Украина в этой ситуации и вовсе оказывается крайней. Если сейчас ничего не согласуют, Белый дом, безусловно, продолжит "порционную" помощь Киеву. Но принимать такие законопроекты станет гораздо сложнее. Республиканцы, затормозив работу конгресса, выступают с сильных позиций. И не упустят шанса вставить палки в колеса Байдену и Зеленскому.

украина

киев

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, майк джонсон, джо байден, израиль