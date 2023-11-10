https://ria.ru/20231110/podzhog-1908687579.html

Источник: поджигать военкоматы на Урале подбивали боевики "Азова"*

Источник: поджигать военкоматы на Урале подбивали боевики "Азова"* - РИА Новости, 10.11.2023

Источник: поджигать военкоматы на Урале подбивали боевики "Азова"*

Боевики "Азова"* обманом подбивают пенсионерок на поджоги военкоматов на Урале - установлены три новые эпизода, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:24

2023-11-10T15:24

2023-11-10T15:24

специальная военная операция на украине

происшествия

каменск-уральский

асбест

свердловская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Боевики "Азова"* обманом подбивают пенсионерок на поджоги военкоматов на Урале - установлены три новые эпизода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Спецслужбы установили жительниц Урала, которых мошенники обрабатывают по алгоритму пенсионерок из Асбеста и Каменска-Уральского. Обработка ведется силами отдельного тербатальона "Кракен", сформированного из террористов "Азова"*. В настоящее время силовиками ведутся профилактические мероприятия – беседы, в Челябинске с одной пожилой женщиной, в Екатеринбурге с двумя", – сказал собеседник агентства. Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщала, что в четверг две пенсионерки пытались поджечь военкоматы в Асбесте и Каменске-Уральском, при этом одна из них все-таки подожгла крыльцо, но не военного комиссариата, а поликлиники по соседству. Так, 69-летнюю женщину из Асбеста в течение месяца через интернет-мессенджер аферисты убеждали в необходимости поджечь здание военкомата, в котором якобы находились мошенники. После совершенного преступления она получила 30 тысяч рублей. В минувший четверг попытку поджога военкомата пресекли и в Каменске-Уральском, отмечала региональная антитеррористическая комиссия. Перед акцией терхарактера с 55-летней местной жительницей также пообщались "сотрудники" Центрального банка, Федеральной службы безопасности и "судебный пристав". Аферисты позвонили женщине по видеосвязи и убедили, что в военкомате, где нужно совершить поджог, находятся мошенники, планировавшие завладеть ее недвижимостью. В этом случае пенсионерке за видеосъемку совершенного ей преступления пообещали 150 тысяч рублей.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230825/zhertva-1892185118.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

каменск-уральский

асбест

свердловская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, каменск-уральский, асбест, свердловская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр