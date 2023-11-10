https://ria.ru/20231110/podzhech-1908627663.html
Две пенсионерки на Урале в один день попытались поджечь военкоматы
Две пенсионерки на Урале в один день попытались поджечь военкоматы - РИА Новости, 10.11.2023
Две пенсионерки на Урале в один день попытались поджечь военкоматы
Две пенсионерки в один день пытались поджечь военкоматы в Асбесте и Каменске-Уральском Свердловской области, при этом одна из женщин все-таки подожгла крыльцо,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:42
2023-11-10T12:42
2023-11-10T12:42
происшествия
каменск-уральский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Две пенсионерки в один день пытались поджечь военкоматы в Асбесте и Каменске-Уральском Свердловской области, при этом одна из женщин все-таки подожгла крыльцо, но не военного комиссариата, а поликлиники по соседству, сообщила региональная антитеррористическая комиссия (АТК) в пятницу в своем Telegram-канале. "Девятого ноября в Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый – 69-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Они в течение месяца через интернет-мессенджер <...> убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники", – говорится в сообщении АТК. По данным силового ведомства, из телефона женщины выяснилось, что после поджога ей перевели 30 тысяч рублей. В тот же день попытку поджога военкомата пресекли в Каменске-Уральском: в этом случае местной жительнице за видеосъемку совершенного ей поджога пообещали 150 тысяч рублей. "Пенсионерка 1968 года рождения планировала поджечь здание вечером 9 ноября. Перед акцией терхарактера с ней общались мошенники, представившиеся сотрудниками Центрального банка, Федеральной службы безопасности и судебным приставом. Указанные лица позвонили женщине по видеосвязи и также сообщили, что в военкомате, где нужно совершить поджог, находятся мошенники, планировавшие завладеть ее недвижимостью", – следует из публикации. Все обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить правоохранителям и спецслужбам, добавили в АТК.
https://ria.ru/20230825/zhertva-1892185118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменск-уральский, свердловская область, асбест
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Асбест
Две пенсионерки на Урале в один день попытались поджечь военкоматы
В Свердловской области две пенсионерки в один день попытались поджечь военкоматы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости.
Две пенсионерки в один день пытались поджечь военкоматы в Асбесте и Каменске-Уральском Свердловской области, при этом одна из женщин все-таки подожгла крыльцо, но не военного комиссариата, а поликлиники по соседству, сообщила региональная антитеррористическая комиссия (АТК) в пятницу в своем Telegram-канале
.
"Девятого ноября в Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый – 69-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Они в течение месяца через интернет-мессенджер <...> убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники", – говорится в сообщении АТК. По данным силового ведомства, из телефона женщины выяснилось, что после поджога ей перевели 30 тысяч рублей.
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В тот же день попытку поджога военкомата пресекли в Каменске-Уральском: в этом случае местной жительнице за видеосъемку совершенного ей поджога пообещали 150 тысяч рублей.
"Пенсионерка 1968 года рождения планировала поджечь здание вечером 9 ноября. Перед акцией терхарактера с ней общались мошенники, представившиеся сотрудниками Центрального банка, Федеральной службы безопасности и судебным приставом. Указанные лица позвонили женщине по видеосвязи и также сообщили, что в военкомате, где нужно совершить поджог, находятся мошенники, планировавшие завладеть ее недвижимостью", – следует из публикации.
Все обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить правоохранителям и спецслужбам, добавили в АТК.
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