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Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года - РИА Новости, 10.11.2023
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Новости Подмосковья
 
10:57 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908591724.html
Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года
Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года - РИА Новости, 10.11.2023
Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года
Все 74 женские консультации Подмосковья обновят и приведут к единому стандарту до конца 2023 года в рамках проекта "Наша женская консультация", сообщил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:57
2023-11-10T10:57
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все 74 женские консультации Подмосковья обновят и приведут к единому стандарту до конца 2023 года в рамках проекта "Наша женская консультация", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году запустили проект "Наша женская консультация", чтобы еще лучше позаботиться о будущих мамах, повысить качество профильной медпомощи. Безусловно, ремонт, обстановка, оборудование играют важную роль. Но, помимо этого, мы внедряем единый стандарт работы - индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учёт по беременности. В Подмосковье - 74 женские консультации, и до конца года мы приведем к новому стандарту каждую из них", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В рамках проекта не только обновляется внешний вид и интерьер женских консультаций, но и создаются комфортные условия для беременных, за каждой женщиной закрепляется персональный сотрудник. Во время онлайн-приемов беременные могут получить консультацию у психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, а также познакомиться с врачом, принимающим роды, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231109/vich-1908402114.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все 74 женские консультации Подмосковья обновят и приведут к единому стандарту до конца 2023 года в рамках проекта "Наша женская консультация", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этом году запустили проект "Наша женская консультация", чтобы еще лучше позаботиться о будущих мамах, повысить качество профильной медпомощи. Безусловно, ремонт, обстановка, оборудование играют важную роль. Но, помимо этого, мы внедряем единый стандарт работы - индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учёт по беременности. В Подмосковье - 74 женские консультации, и до конца года мы приведем к новому стандарту каждую из них", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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В рамках проекта не только обновляется внешний вид и интерьер женских консультаций, но и создаются комфортные условия для беременных, за каждой женщиной закрепляется персональный сотрудник. Во время онлайн-приемов беременные могут получить консультацию у психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, а также познакомиться с врачом, принимающим роды, сообщили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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