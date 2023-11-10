https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908591724.html

Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года

Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года - РИА Новости, 10.11.2023

Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года

Все 74 женские консультации Подмосковья обновят и приведут к единому стандарту до конца 2023 года в рамках проекта "Наша женская консультация", сообщил... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:57

2023-11-10T10:57

2023-11-10T10:57

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863391027_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_f35c1ee7ecff0112c2e40be286262848.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все 74 женские консультации Подмосковья обновят и приведут к единому стандарту до конца 2023 года в рамках проекта "Наша женская консультация", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году запустили проект "Наша женская консультация", чтобы еще лучше позаботиться о будущих мамах, повысить качество профильной медпомощи. Безусловно, ремонт, обстановка, оборудование играют важную роль. Но, помимо этого, мы внедряем единый стандарт работы - индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учёт по беременности. В Подмосковье - 74 женские консультации, и до конца года мы приведем к новому стандарту каждую из них", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В рамках проекта не только обновляется внешний вид и интерьер женских консультаций, но и создаются комфортные условия для беременных, за каждой женщиной закрепляется персональный сотрудник. Во время онлайн-приемов беременные могут получить консультацию у психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, а также познакомиться с врачом, принимающим роды, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/vich-1908402114.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)