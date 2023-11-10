Воробьев: женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все 74 женские консультации Подмосковья обновят и приведут к единому стандарту до конца 2023 года в рамках проекта "Наша женская консультация", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этом году запустили проект "Наша женская консультация", чтобы еще лучше позаботиться о будущих мамах, повысить качество профильной медпомощи. Безусловно, ремонт, обстановка, оборудование играют важную роль. Но, помимо этого, мы внедряем единый стандарт работы - индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учёт по беременности. В Подмосковье - 74 женские консультации, и до конца года мы приведем к новому стандарту каждую из них", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках проекта не только обновляется внешний вид и интерьер женских консультаций, но и создаются комфортные условия для беременных, за каждой женщиной закрепляется персональный сотрудник. Во время онлайн-приемов беременные могут получить консультацию у психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, а также познакомиться с врачом, принимающим роды, сообщили в пресс-службе.