https://ria.ru/20231110/podderzhanie-1908754512.html

Макрон рассказал, зачем нужно поддерживать страны Ближнего Востока

Макрон рассказал, зачем нужно поддерживать страны Ближнего Востока - РИА Новости, 10.11.2023

Макрон рассказал, зачем нужно поддерживать страны Ближнего Востока

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости финансово поддерживать страны Ближнего Востока, чтобы избежать их втягивания в палестино-израильский... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:34

2023-11-10T18:34

2023-11-10T18:35

в мире

израиль

иордания

палестина

эммануэль макрон

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мвф

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ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости финансово поддерживать страны Ближнего Востока, чтобы избежать их втягивания в палестино-израильский конфликт. "Сегодня есть ряд очень уязвимых стран, которые, если им не помогать в рамках международной солидарности, окажутся втянуты в текущий конфликт... Работа МВФ, в особенности в Иордании и Египте на фоне разворачивающегося сегодня конфликта является решающей", - сказал он, выступая на сессии Парижского мирного форума. Выступление транслировалось на сайте мероприятия. Накануне МВФ в коммюнике сообщил, что достиг соглашения с Амманом о выделении 1,2 миллиарда долларов Иордании "на поддержку экономических и структурных реформ". В Иордании проживают более двух миллионов палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть части Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже - в ходе Шестидневной войны 1968 года, это самое большое количество палестинских беженцев на территории ближневосточных стран. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, более 11 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала военных действий со стороны Израиля 7 октября, свыше 27,4 тысячи человек получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/bazy-1908567693.html

https://ria.ru/20231109/sammit-1908508102.html

https://ria.ru/20231109/ssha-1908305112.html

израиль

иордания

палестина

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в мире, израиль, иордания, палестина, эммануэль макрон, оон, владимир путин, мвф, хамас