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Четверо украинских военных сдались в плен у Работино при штурме их позиций - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 10.11.2023 (обновлено: 11:47 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/plen-1908592457.html
Четверо украинских военных сдались в плен у Работино при штурме их позиций
Четверо украинских военных сдались в плен у Работино при штурме их позиций - РИА Новости, 10.11.2023
Четверо украинских военных сдались в плен у Работино при штурме их позиций
Бойцы ВС РФ захватили укрепления ВСУ на одном из участков запорожского направления, а также взяли в плен не менее четырех украинских военнослужащих, следует из... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:59
2023-11-10T11:47
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бойцы ВС РФ захватили укрепления ВСУ на одном из участков запорожского направления, а также взяли в плен не менее четырех украинских военнослужащих, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. На кадрах - подавление огневых точек с помощью гранат, сброшенных с ударного дрона, штурм украинских позиций российскими бойцами, сдача в плен четырех военнослужащих ВСУ и зачистка укреплений. Как уточнили в ведомстве, представлен эпизод боевой работы мотострелков российской группировки войск на запорожском направлении. "В ходе штурма позиций ВСУ воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках в районе населенного пункта Работино", - говорится в описании к видео.
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Уничтожение опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении
Уничтожение опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении
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в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Четверо украинских военных сдались в плен у Работино при штурме их позиций

Российские военные взяли в плен минимум четверых боевиков ВСУ около Работино

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бойцы ВС РФ захватили укрепления ВСУ на одном из участков запорожского направления, а также взяли в плен не менее четырех украинских военнослужащих, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России.
На кадрах - подавление огневых точек с помощью гранат, сброшенных с ударного дрона, штурм украинских позиций российскими бойцами, сдача в плен четырех военнослужащих ВСУ и зачистка укреплений. Как уточнили в ведомстве, представлен эпизод боевой работы мотострелков российской группировки войск на запорожском направлении.
"В ходе штурма позиций ВСУ воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках в районе населенного пункта Работино", - говорится в описании к видео.
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