https://ria.ru/20231110/pisma-1908599659.html

Некоторые избиркомы в США получили письма с неизвестным веществом

Некоторые избиркомы в США получили письма с неизвестным веществом - РИА Новости, 10.11.2023

Некоторые избиркомы в США получили письма с неизвестным веществом

Письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:30

2023-11-10T11:30

2023-11-10T11:35

в мире

сша

вашингтон (штат)

джорджия

федеральное бюро расследований сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США, расследованием занимаются ФБР и американская почтовая служба, пишет газета New York Times со ссылкой на власти. "Подозрительные письма были отправлены представителям местных избирательных комиссий по меньшей мере в четырех штатах, включая два случая в штате Вашингтон, где в (письмах), как утверждается, был белый порошок, содержащий наркотическое вещество фентанил", - говорится в сообщении издания. Также речь идет о штатах Джорджия, Калифорния и Орегон. Как заявили правоохранительные органы, предварительные тесты показали, что письма, отправленные как минимум в две из четырех избирательных комиссий штата Вашингтон в округах Спокан и Кинг, содержали фентанил. Власти Джорджии заявили, что письмо, направленное в избирательную комиссию округа Фултон, было помечено как потенциально содержащее фентанил, но еще не было доставлено. Власти Калифорнии заявили, что пока не знают, что содержалась в письмах, отправленных в офисы избиркома в Сакраменто и Лос-Анджелесе. По данным издания, ни в одном из избирательных офисов не сообщали о пострадавших в результате получения подозрительных писем. "ФБР и Почтовая служба США изучают письма, большая часть которых поступила по почте в среду", - пишет New York Times.

https://ria.ru/20231109/tramp-1908352949.html

сша

вашингтон (штат)

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат), джорджия, федеральное бюро расследований сша