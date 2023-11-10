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Некоторые избиркомы в США получили письма с неизвестным веществом - РИА Новости, 10.11.2023
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11:30 10.11.2023 (обновлено: 11:35 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/pisma-1908599659.html
Некоторые избиркомы в США получили письма с неизвестным веществом
Некоторые избиркомы в США получили письма с неизвестным веществом - РИА Новости, 10.11.2023
Некоторые избиркомы в США получили письма с неизвестным веществом
Письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:30
2023-11-10T11:35
в мире
сша
вашингтон (штат)
джорджия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США, расследованием занимаются ФБР и американская почтовая служба, пишет газета New York Times со ссылкой на власти. "Подозрительные письма были отправлены представителям местных избирательных комиссий по меньшей мере в четырех штатах, включая два случая в штате Вашингтон, где в (письмах), как утверждается, был белый порошок, содержащий наркотическое вещество фентанил", - говорится в сообщении издания. Также речь идет о штатах Джорджия, Калифорния и Орегон. Как заявили правоохранительные органы, предварительные тесты показали, что письма, отправленные как минимум в две из четырех избирательных комиссий штата Вашингтон в округах Спокан и Кинг, содержали фентанил. Власти Джорджии заявили, что письмо, направленное в избирательную комиссию округа Фултон, было помечено как потенциально содержащее фентанил, но еще не было доставлено. Власти Калифорнии заявили, что пока не знают, что содержалась в письмах, отправленных в офисы избиркома в Сакраменто и Лос-Анджелесе. По данным издания, ни в одном из избирательных офисов не сообщали о пострадавших в результате получения подозрительных писем. "ФБР и Почтовая служба США изучают письма, большая часть которых поступила по почте в среду", - пишет New York Times.
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в мире, сша, вашингтон (штат), джорджия, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Джорджия, Федеральное бюро расследований США
Некоторые избиркомы в США получили письма с неизвестным веществом

NYT: избиркомы в четырех штатах США получили письма с неизвестным веществом

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Письма с неизвестным веществом, возможно, фентанилом, были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырех штатах США, расследованием занимаются ФБР и американская почтовая служба, пишет газета New York Times со ссылкой на власти.
«
"Подозрительные письма были отправлены представителям местных избирательных комиссий по меньшей мере в четырех штатах, включая два случая в штате Вашингтон, где в (письмах), как утверждается, был белый порошок, содержащий наркотическое вещество фентанил", - говорится в сообщении издания.
Также речь идет о штатах Джорджия, Калифорния и Орегон.
Как заявили правоохранительные органы, предварительные тесты показали, что письма, отправленные как минимум в две из четырех избирательных комиссий штата Вашингтон в округах Спокан и Кинг, содержали фентанил. Власти Джорджии заявили, что письмо, направленное в избирательную комиссию округа Фултон, было помечено как потенциально содержащее фентанил, но еще не было доставлено. Власти Калифорнии заявили, что пока не знают, что содержалась в письмах, отправленных в офисы избиркома в Сакраменто и Лос-Анджелесе.
По данным издания, ни в одном из избирательных офисов не сообщали о пострадавших в результате получения подозрительных писем.
"ФБР и Почтовая служба США изучают письма, большая часть которых поступила по почте в среду", - пишет New York Times.
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