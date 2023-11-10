https://ria.ru/20231110/peskov-1908643054.html
Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков
Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023
Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков
Главное для России - достичь своих целей, при отсутствии предпосылок урегулирования конфликта дипломатическими способами РФ продолжает СВО, заявил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:24
2023-11-10T13:24
2023-11-10T13:26
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Главное для России - достичь своих целей, при отсутствии предпосылок урегулирования конфликта дипломатическими способами РФ продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для России главное - достичь своих целей. В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов."Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20231110/vsu-1908568706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков
Песков: киевскому режиму пора понять, что им не удастся одержать победу
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Главное для России - достичь своих целей, при отсутствии предпосылок урегулирования конфликта дипломатическими способами РФ продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для России главное - достичь своих целей. В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Уже началось. Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО