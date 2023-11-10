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Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 10.11.2023 (обновлено: 13:26 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/peskov-1908643054.html
Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков
Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023
Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков
Главное для России - достичь своих целей, при отсутствии предпосылок урегулирования конфликта дипломатическими способами РФ продолжает СВО, заявил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:24
2023-11-10T13:26
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Главное для России - достичь своих целей, при отсутствии предпосылок урегулирования конфликта дипломатическими способами РФ продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для России главное - достичь своих целей. В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов."Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20231110/vsu-1908568706.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Для России важно достичь своих целей в СВО, заявил Песков

Песков: киевскому режиму пора понять, что им не удастся одержать победу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Главное для России - достичь своих целей, при отсутствии предпосылок урегулирования конфликта дипломатическими способами РФ продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для России главное - достичь своих целей. В условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Им пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя. А чем раньше они это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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