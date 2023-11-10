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В Твери пес Кусь спас пенсионера после прорыва трубы с кипятком
В Твери пес Кусь спас пенсионера после прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 10.11.2023
В Твери пес Кусь спас пенсионера после прорыва трубы с кипятком
Взятый из приюта пес по кличке Кусь спас пенсионера в Твери после прорыва трубы с горячей водой. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:35
2023-11-10T14:35
2023-11-10T15:52
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Взятый из приюта пес по кличке Кусь спас пенсионера в Твери после прорыва трубы с горячей водой. Уточняется, что инцидент произошел накануне утром. В одной из квартир прорвало трубу с кипятком. В помещении оказался заперт одинокий пожилой мужчина, который начал звать на помощь. "Мы завтракали, я услышала какие-то звуки в подъезде, собака резко подбежала к двери, начала рычать, дыбом шерсть вся была", — рассказала РИА Новости хозяйка пса Дарья Ровная.Она добавила, что только благодаря "своему Кусю" она поняла, что в подъезде происходит что-то неладное."Именно благодаря собаке я подошла к двери и услышала эти истошные крики, сразу побежала смотреть, кто кричит. Оказалось, что кричит дедушка", — сказала Дарья.Девушка сразу начала стучаться к соседям, потому что пенсионер не мог открыть ей дверь. По ее словам, в этот момент она сильно запаниковала. Непосредственно в спасении мужчины пес не участвовал, Дарья оставила его дома с дочерью. Затем она вызвала службу спасения, которая вызволила дедушку и перекрыла воду.В разговоре с РИА Новости владелица собаки уточнила, что Кусь — дворняга, которую она изначально взяла на передержку. В итоге пес вырос, привязался к детям и семья решила оставить его у себя, заключила Дарья.
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В Твери пес Кусь спас пенсионера после прорыва трубы с кипятком
В Твери пес по кличке Кусь спас пенсионера после прорыва трубы с кипятком
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Взятый из приюта пес по кличке Кусь спас пенсионера в Твери после прорыва трубы с горячей водой.
Уточняется, что инцидент произошел накануне утром. В одной из квартир прорвало трубу с кипятком. В помещении оказался заперт одинокий пожилой мужчина, который начал звать на помощь.
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«
"Мы завтракали, я услышала какие-то звуки в подъезде, собака резко подбежала к двери, начала рычать, дыбом шерсть вся была", — рассказала РИА Новости хозяйка пса Дарья Ровная.
Она добавила, что только благодаря "своему Кусю" она поняла, что в подъезде происходит что-то неладное.
«
"Именно благодаря собаке я подошла к двери и услышала эти истошные крики, сразу побежала смотреть, кто кричит. Оказалось, что кричит дедушка", — сказала Дарья.
Девушка сразу начала стучаться к соседям, потому что пенсионер не мог открыть ей дверь. По ее словам, в этот момент она сильно запаниковала.
Непосредственно в спасении мужчины пес не участвовал, Дарья оставила его дома с дочерью. Затем она вызвала службу спасения, которая вызволила дедушку и перекрыла воду.
В разговоре с РИА Новости владелица собаки уточнила, что Кусь — дворняга, которую она изначально взяла на передержку. В итоге пес вырос, привязался к детям и семья решила оставить его у себя, заключила Дарья.
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