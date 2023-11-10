Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день
© Depositphotos.com / AlinaYaУдмуртские перепечи
© Depositphotos.com / AlinaYa
Удмуртские перепечи . Архивное фото
УФА, 10 ноя - РИА Новости. Гости главной выставки страны "Россия" в Москве могут попробовать блюда удмуртской национальной кухни: на экспозиции региона в день съедают до одной тысячи национальных пирожков - перепечей, сообщили в пресс-службе главы республики.
Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он призывал гостей форума попробовать удмуртские перепечи с разными начинками.
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"Удмуртия стала одним из 12 регионов, традиционную кухню которого можно попробовать каждый день работы выставки. В павильоне "Дом Российской кухни" работает площадка Удмуртии, где ежедневно готовит перепечи республиканская сеть горячей еды из печки "Перепечкин". Традиционное угощение Удмуртии очень нравится гостям со всей России, а по популярности среди начинок пока лидируют индейка и сыр с зеленым луком. В день компания готовит для гостей выставки около 1 тысячи перепечей", - сообщает пресс-служба.
Основатели сети горячей еды из печи – ижевчане Ирина и Алексей Вотинцевы. Ирина также стала героиней стенда республики "Мы из Удмуртии!" на выставке-форуме "Россия" как многодетная мама – у них с мужем пятеро детей. Вотинцевы уверены, что Удмуртия с ее мерами социальной и бизнес-поддержки, уровнем образования и культуры – лучшее место и для развития бизнеса, и для жизни большой семьи, добавили в пресс-службе.
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"А в День Удмуртской Республики на ВДНХ, который состоится 5 декабря, всех желающих ждет мастер-класс по приготовлению перепечей со знаменитыми "Бабушками из Бураново", которые в 2012 году стали вице-чемпионками "Евровидения", - говорится в релизе.
По данным пресс-службы, также в этот день гостей выставки-форума ждет встреча с поварами ижевского этнокомплекса "Бобровая долина" Алексеем Мурашевым и Ольгой Горшковой. Они предложат посетителям гуся с кашей и грибами, солодовый пирог с калиной, кровяную колбасу виртырем и калиновый напиток с медом.
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"Отметим, выставка-форум "Россия" способствует развитию и популяризации внутреннего туризма, сохранению национальной самобытности и традиций народов страны, что соответствует целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - информирует пресс-служба главы Удмуртии.