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Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день - РИА Новости, 10.11.2023
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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
15:50 10.11.2023 (обновлено: 15:54 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/perepechi-1908694772.html
Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день
Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день - РИА Новости, 10.11.2023
Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день
Гости главной выставки страны "Россия" в Москве могут попробовать блюда удмуртской национальной кухни: на экспозиции региона в день съедают до одной тысячи... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:50
2023-11-10T15:54
удмуртская республика
общество
россия
москва
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
владимир путин
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УФА, 10 ноя - РИА Новости. Гости главной выставки страны "Россия" в Москве могут попробовать блюда удмуртской национальной кухни: на экспозиции региона в день съедают до одной тысячи национальных пирожков - перепечей, сообщили в пресс-службе главы республики. Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он призывал гостей форума попробовать удмуртские перепечи с разными начинками. "Удмуртия стала одним из 12 регионов, традиционную кухню которого можно попробовать каждый день работы выставки. В павильоне "Дом Российской кухни" работает площадка Удмуртии, где ежедневно готовит перепечи республиканская сеть горячей еды из печки "Перепечкин". Традиционное угощение Удмуртии очень нравится гостям со всей России, а по популярности среди начинок пока лидируют индейка и сыр с зеленым луком. В день компания готовит для гостей выставки около 1 тысячи перепечей", - сообщает пресс-служба. Основатели сети горячей еды из печи – ижевчане Ирина и Алексей Вотинцевы. Ирина также стала героиней стенда республики "Мы из Удмуртии!" на выставке-форуме "Россия" как многодетная мама – у них с мужем пятеро детей. Вотинцевы уверены, что Удмуртия с ее мерами социальной и бизнес-поддержки, уровнем образования и культуры – лучшее место и для развития бизнеса, и для жизни большой семьи, добавили в пресс-службе. "А в День Удмуртской Республики на ВДНХ, который состоится 5 декабря, всех желающих ждет мастер-класс по приготовлению перепечей со знаменитыми "Бабушками из Бураново", которые в 2012 году стали вице-чемпионками "Евровидения", - говорится в релизе. По данным пресс-службы, также в этот день гостей выставки-форума ждет встреча с поварами ижевского этнокомплекса "Бобровая долина" Алексеем Мурашевым и Ольгой Горшковой. Они предложат посетителям гуся с кашей и грибами, солодовый пирог с калиной, кровяную колбасу виртырем и калиновый напиток с медом. "Отметим, выставка-форум "Россия" способствует развитию и популяризации внутреннего туризма, сохранению национальной самобытности и традиций народов страны, что соответствует целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - информирует пресс-служба главы Удмуртии.
https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html
https://ria.ru/20231102/brechalov-1907036258.html
россия
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общество, россия, москва, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, владимир путин
Удмуртская Республика, Общество, Россия, Москва, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Владимир Путин

Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день

© Depositphotos.com / AlinaYaУдмуртские перепечи
Удмуртские перепечи - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Depositphotos.com / AlinaYa
Удмуртские перепечи . Архивное фото
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УФА, 10 ноя - РИА Новости. Гости главной выставки страны "Россия" в Москве могут попробовать блюда удмуртской национальной кухни: на экспозиции региона в день съедают до одной тысячи национальных пирожков - перепечей, сообщили в пресс-службе главы республики.
Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он призывал гостей форума попробовать удмуртские перепечи с разными начинками.
Стенд Мы из Удмуртии на выставке-форуме Россия
Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты
6 ноября, 14:22
«
"Удмуртия стала одним из 12 регионов, традиционную кухню которого можно попробовать каждый день работы выставки. В павильоне "Дом Российской кухни" работает площадка Удмуртии, где ежедневно готовит перепечи республиканская сеть горячей еды из печки "Перепечкин". Традиционное угощение Удмуртии очень нравится гостям со всей России, а по популярности среди начинок пока лидируют индейка и сыр с зеленым луком. В день компания готовит для гостей выставки около 1 тысячи перепечей", - сообщает пресс-служба.
Основатели сети горячей еды из печи – ижевчане Ирина и Алексей Вотинцевы. Ирина также стала героиней стенда республики "Мы из Удмуртии!" на выставке-форуме "Россия" как многодетная мама – у них с мужем пятеро детей. Вотинцевы уверены, что Удмуртия с ее мерами социальной и бизнес-поддержки, уровнем образования и культуры – лучшее место и для развития бизнеса, и для жизни большой семьи, добавили в пресс-службе.
«
"А в День Удмуртской Республики на ВДНХ, который состоится 5 декабря, всех желающих ждет мастер-класс по приготовлению перепечей со знаменитыми "Бабушками из Бураново", которые в 2012 году стали вице-чемпионками "Евровидения", - говорится в релизе.
По данным пресс-службы, также в этот день гостей выставки-форума ждет встреча с поварами ижевского этнокомплекса "Бобровая долина" Алексеем Мурашевым и Ольгой Горшковой. Они предложат посетителям гуся с кашей и грибами, солодовый пирог с калиной, кровяную колбасу виртырем и калиновый напиток с медом.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Бречалов наградил труженников, занесенных в Доску Почета Удмуртии
2 ноября, 18:39
«
"Отметим, выставка-форум "Россия" способствует развитию и популяризации внутреннего туризма, сохранению национальной самобытности и традиций народов страны, что соответствует целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - информирует пресс-служба главы Удмуртии.
 
Удмуртская РеспубликаОбществоРоссияМоскваУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловВладимир Путин
 
 
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