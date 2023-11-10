https://ria.ru/20231110/perepechi-1908694772.html

Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день

Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день - РИА Новости, 10.11.2023

Для гостей экспозиции Удмуртии на ВДНХ готовят до тысячи перепечей в день

Гости главной выставки страны "Россия" в Москве могут попробовать блюда удмуртской национальной кухни: на экспозиции региона в день съедают до одной тысячи... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:50

2023-11-10T15:50

2023-11-10T15:54

удмуртская республика

общество

россия

москва

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602445872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdcdb84e1b13792ee48b66e584aca6a8.jpg

УФА, 10 ноя - РИА Новости. Гости главной выставки страны "Россия" в Москве могут попробовать блюда удмуртской национальной кухни: на экспозиции региона в день съедают до одной тысячи национальных пирожков - перепечей, сообщили в пресс-службе главы республики. Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он призывал гостей форума попробовать удмуртские перепечи с разными начинками. "Удмуртия стала одним из 12 регионов, традиционную кухню которого можно попробовать каждый день работы выставки. В павильоне "Дом Российской кухни" работает площадка Удмуртии, где ежедневно готовит перепечи республиканская сеть горячей еды из печки "Перепечкин". Традиционное угощение Удмуртии очень нравится гостям со всей России, а по популярности среди начинок пока лидируют индейка и сыр с зеленым луком. В день компания готовит для гостей выставки около 1 тысячи перепечей", - сообщает пресс-служба. Основатели сети горячей еды из печи – ижевчане Ирина и Алексей Вотинцевы. Ирина также стала героиней стенда республики "Мы из Удмуртии!" на выставке-форуме "Россия" как многодетная мама – у них с мужем пятеро детей. Вотинцевы уверены, что Удмуртия с ее мерами социальной и бизнес-поддержки, уровнем образования и культуры – лучшее место и для развития бизнеса, и для жизни большой семьи, добавили в пресс-службе. "А в День Удмуртской Республики на ВДНХ, который состоится 5 декабря, всех желающих ждет мастер-класс по приготовлению перепечей со знаменитыми "Бабушками из Бураново", которые в 2012 году стали вице-чемпионками "Евровидения", - говорится в релизе. По данным пресс-службы, также в этот день гостей выставки-форума ждет встреча с поварами ижевского этнокомплекса "Бобровая долина" Алексеем Мурашевым и Ольгой Горшковой. Они предложат посетителям гуся с кашей и грибами, солодовый пирог с калиной, кровяную колбасу виртырем и калиновый напиток с медом. "Отметим, выставка-форум "Россия" способствует развитию и популяризации внутреннего туризма, сохранению национальной самобытности и традиций народов страны, что соответствует целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - информирует пресс-служба главы Удмуртии.

https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html

https://ria.ru/20231102/brechalov-1907036258.html

россия

москва

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, владимир путин