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В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 10.11.2023 (обновлено: 11:17 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/patriot-1908597226.html
В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot
В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot - РИА Новости, 10.11.2023
В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot
Киев рассчитывает в ближайшее время получить еще одну, третью установку ПВО Patriot, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:16
2023-11-10T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Киев рассчитывает в ближайшее время получить еще одну, третью установку ПВО Patriot, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает", - заявил Игнат в ходе интервью Youtube-каналу Новини.LIVE. Ранее в октябре минобороны ФРГ заявило, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot

ВВС Украины выразили надежду на скорое получение еще одной установки ПВО Patriot

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Киев рассчитывает в ближайшее время получить еще одну, третью установку ПВО Patriot, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает", - заявил Игнат в ходе интервью Youtube-каналу Новини.LIVE.
Ранее в октябре минобороны ФРГ заявило, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Шольц назвал объем помощи Украине с начала спецоперации
24 октября, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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