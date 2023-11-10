https://ria.ru/20231110/patriot-1908597226.html

В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot

В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot - РИА Новости, 10.11.2023

В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot

Киев рассчитывает в ближайшее время получить еще одну, третью установку ПВО Patriot, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:16

2023-11-10T11:16

2023-11-10T11:17

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Киев рассчитывает в ближайшее время получить еще одну, третью установку ПВО Patriot, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает", - заявил Игнат в ходе интервью Youtube-каналу Новини.LIVE. Ранее в октябре минобороны ФРГ заявило, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231024/pomosch-1904959067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр