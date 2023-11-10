В Киеве надеются в ближайшее время получить еще одну установку Patriot
ВВС Украины выразили надежду на скорое получение еще одной установки ПВО Patriot
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Киев рассчитывает в ближайшее время получить еще одну, третью установку ПВО Patriot, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает", - заявил Игнат в ходе интервью Youtube-каналу Новини.LIVE.
Ранее в октябре минобороны ФРГ заявило, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.