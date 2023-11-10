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Паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии - РИА Новости, 10.11.2023
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15:58 10.11.2023 (обновлено: 15:59 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/parom-1908697441.html
Паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии
Паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии - РИА Новости, 10.11.2023
Паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии
Эстонский паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну в Балтийском море, накануне вечером дал опасный крен, после чего департамент полиции и... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:58
2023-11-10T15:59
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Эстонский паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну в Балтийском море, накануне вечером дал опасный крен, после чего департамент полиции и пограничной охраны (PPA) начал спасательную операцию по эвакуации находившихся на борту людей, сейчас паром движется к побережью Латвии, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR. В момент инцидента на борту парома находилось 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа. "Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу. Затем вертолет улетел на дозаправку в Таллин и снова вернулся к парому, но команда посчитала, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно", - сказал ERR представитель Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс. Паром после инцидента взял курс в обратном направлении и попытался зайти в порт Рухну, но в итоге начал движение к латвийскому побережью в сопровождении спасательных судов. "Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie войти в порт Рухну не увенчались успехом, и капитаном было решено, что наиболее безопасным курсом станет следование судна к побережью Латвии", - пояснил Кирсс.. Полиция уточнила, что сейчас на пароме остаются шесть человек - два члена экипажа и четыре пассажира. Еще два человека были эвакуированы на одном из участвующих в спасательной операции судов. Паром продолжает движение к латвийскому побережью с целью пришвартоваться в порту Мерсрагс. Время прибытия судна в порт пока не известно.
https://ria.ru/20231103/amur-1907147100.html
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в мире, балтийское море, латвия, таллин, эстония
В мире, Балтийское море, Латвия, Таллин, Эстония
Паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии

Эстонский паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии

© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкРижский порт
Рижский порт - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Оксана Джадан
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Эстонский паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну в Балтийском море, накануне вечером дал опасный крен, после чего департамент полиции и пограничной охраны (PPA) начал спасательную операцию по эвакуации находившихся на борту людей, сейчас паром движется к побережью Латвии, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR.
В момент инцидента на борту парома находилось 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа.
«
"Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу. Затем вертолет улетел на дозаправку в Таллин и снова вернулся к парому, но команда посчитала, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно", - сказал ERR представитель Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс.
Паром после инцидента взял курс в обратном направлении и попытался зайти в порт Рухну, но в итоге начал движение к латвийскому побережью в сопровождении спасательных судов. "Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie войти в порт Рухну не увенчались успехом, и капитаном было решено, что наиболее безопасным курсом станет следование судна к побережью Латвии", - пояснил Кирсс..
Полиция уточнила, что сейчас на пароме остаются шесть человек - два члена экипажа и четыре пассажира. Еще два человека были эвакуированы на одном из участвующих в спасательной операции судов. Паром продолжает движение к латвийскому побережью с целью пришвартоваться в порту Мерсрагс. Время прибытия судна в порт пока не известно.
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