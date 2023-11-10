https://ria.ru/20231110/parom-1908697441.html

Паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии

Паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии - РИА Новости, 10.11.2023

Паром Amalie, опасно накренясь, движется к побережью Латвии

Эстонский паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну в Балтийском море, накануне вечером дал опасный крен, после чего департамент полиции и... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:58

2023-11-10T15:58

2023-11-10T15:59

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Эстонский паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну в Балтийском море, накануне вечером дал опасный крен, после чего департамент полиции и пограничной охраны (PPA) начал спасательную операцию по эвакуации находившихся на борту людей, сейчас паром движется к побережью Латвии, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR. В момент инцидента на борту парома находилось 15 человек - 12 пассажиров и три члена экипажа. "Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу. Затем вертолет улетел на дозаправку в Таллин и снова вернулся к парому, но команда посчитала, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно", - сказал ERR представитель Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс. Паром после инцидента взял курс в обратном направлении и попытался зайти в порт Рухну, но в итоге начал движение к латвийскому побережью в сопровождении спасательных судов. "Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie войти в порт Рухну не увенчались успехом, и капитаном было решено, что наиболее безопасным курсом станет следование судна к побережью Латвии", - пояснил Кирсс.. Полиция уточнила, что сейчас на пароме остаются шесть человек - два члена экипажа и четыре пассажира. Еще два человека были эвакуированы на одном из участвующих в спасательной операции судов. Паром продолжает движение к латвийскому побережью с целью пришвартоваться в порту Мерсрагс. Время прибытия судна в порт пока не известно.

https://ria.ru/20231103/amur-1907147100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, балтийское море, латвия, таллин, эстония